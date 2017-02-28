01.03.2017 02:54:41

Tekirdağ'da bunalıma giren 17 yaşındaki genç kız intihara teşebbüs etti

Tekirdağ'da bunalıma girdiği belirtilen 17 yaşındaki genç kız intihar girişiminde bulundu. Durumunun ağır olduğu belirtilen genç kız özel bir hastanede tedavi altına alındı.

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Tekirdağ'da bunalıma girdiği belirtilen 17 yaşındaki genç kız intihar girişiminde bulundu. Durumunun ağır olduğu belirtilen genç kız özel bir hastanede tedavi altına alındı.Olay geçtiğimiz akşam saat 19.00 sıralarında Tekirdağ'ın Saray İlçesi Pazarcık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duygu Z. (17) adlı genç kız girdiği bunalım sonrası intihar girişiminde bulundu. Akşam iş dönüşü evde banyoda kızını kanlar içerisinde bulan anne durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Vakit kaybetmeden olay yerine ulaşan acil servis ekipleri genç kıza olay yerinde müdahale ederek genç kızı Saray Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan genç kız Saray Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Çerkezköy'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.Aşırı kan kaybı yaşadığı öğrenilen genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.