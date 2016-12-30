30.12.2016 19:07:47

Tekirdağ'da 586 şişe içki ele geçirildi

Tekirdağ'da yılbaşı öncesi yapılan kaçak ve sahte içki operasyonlarında 586 şişe kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

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Tekirdağ'da yılbaşı öncesi yapılan kaçak ve sahte içki operasyonlarında 586 şişe kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 6 kişi hakkında işlem yapıldı.Yılbaşına sayılı günler kala Tekirdağ'da kaçak ve sahte içki satışı yaptıkları öne sürülen mekanlara operasyonlar yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından Süleymanpaşa ilçesinde umuma açık eğlence yerleri ve içki satışı yapan yerlerde yapılan operasyonlarda kaçak ve sahte olduğu tespit edilen 586 şişe değişik markalarda kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.