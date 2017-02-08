08.02.2017 12:40:41

Tekirdağ'da 5 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Tekirdağ'da Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağ'da Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, örgüte üye oldukları ve finansal destek sağladıkları iddiasıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ, İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 7 kişiden 5'i gözaltına alındı.Diğer iki şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.