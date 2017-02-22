22.02.2017 11:34:14

Tekirdağ'da 3 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin yaptığı 2 ayrı operasyonda yakalanan 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin yaptığı 2 ayrı operasyonda yakalanan 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Malkara ilçesi girişinde faaliyet gösteren bir fabrika yakınlarında akşam saatlerinde durdurulan ticari taksi içinde S.A. ve S.O. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 25 gram bonzai ele geçirildi. Diğer operasyonda ise, Malkara-Keşan yolu arasında durdurulan yolcu minibüsü içinde yakalanan E.A. isimli şahsın üzerinde 10 gram ele geçirildi.Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.