28.02.2017 18:54:53

Tekirdağ'da 2 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde FETÖ soruşturması çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde FETÖ soruşturması çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu T.M. ile A.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sürüyor.