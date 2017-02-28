28.02.2017 18:54:53
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu T.M. ile A.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sürüyor.
Tekirdağ'da 2 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde FETÖ soruşturması çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı.Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde FETÖ soruşturması çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu T.M. ile A.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sürüyor.