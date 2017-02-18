18.02.2017 18:17:15

Tekirdağ'da 122 adrese operasyon, 49 gözaltı

Tekirdağ il genelinde vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla polis ekipleri tarafından 122 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 49 kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağ il genelinde vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla polis ekipleri tarafından 122 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 49 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ genelinde TEM, KOM, Asayiş ve Trafik ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dev operasyonda, il merkezinde 25 ayrı adreste yapılan aramada 9 kişi, ilçelerde ise 97 ayrı adreste yapılan aramada 40 kişi olmak üzere toplamda 49 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 49 kişiden 37'si haklarında kesinleşmiş hapis cezası olduğundan dolayı cezaevine gönderilirken, geriye kalan 12 kişi ise serbest bırakıldı.