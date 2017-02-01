01.02.2017 09:26:39

Tekirdağ'da 10 kişi FETÖ'den tutuklandı

Tekirdağ'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 10'u tutuklandı.

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Tekirdağ'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 10'u tutuklandı.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde örgütün emniyet yapılanmasına yönelik Tekirdağ merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 41 kişiden 35'i polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan 35 kişiden 10'u tutuklanırken, 25'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.