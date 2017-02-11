11.02.2017 16:23:30

Tekirdağ 100. Yıl Mahallesinde kavşak düzenlemesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığının yoğun çalışması sonucu oluşturulan Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi Ekrem Tantı Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesini Atatürk Bulvarına bağlayan kavşak kullanıma açıldı.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığının yoğun çalışması sonucu oluşturulan Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi Ekrem Tantı Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesini Atatürk Bulvarına bağlayan kavşak kullanıma açıldı.Kavşağa gelerek inceleyen ve Ulaşım Daire Başkanı Hasan Bayram ile Fen İşleri Daire Başkanı Metin Pakdil'den bilgiler alan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kültür Sitesi Işıklı Kavşağı ile 100. Yıl Mahallesinden gelen araçların trafik akışının sağlandığını söyledi.Yeni düzenleme ile 100. Yıl Mahallesinde ikamet eden vatandaşların Atatürk Bulvarına ve sahil yoluna rahatça ulaşabileceği belirtildi.