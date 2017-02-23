23.02.2017 13:25:47

Tekin: 'Adana'da 1. ürün mısır ekilişleri yıllara göre arttı'

Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana'da 1. ürün mısır ekilişlerinin yıllara göre artış gösterdiğini bildirdi.

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Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana'da 1. ürün mısır ekilişlerinin yıllara göre artış gösterdiğini bildirdi.Tekin, mısır ekilişinin yoğun olduğu Ceyhan ilçesinde ekimi yerinde inceledi. Ekim alanında üreticilerle görüşen Tekin, Türkiye geneli 2016 yılı mısır ekim alanının 6.800.192 da, üretimin 6.400.000 ton ve ortalama verim 942 kilogram olduğunu belirterek, "İlimizde 2016 yılı mısır ekim alanı 967 bin 370 dekar olup, bu oran Türkiye genelinin yüzde 14'ünü bulmaktadır. Mısır, 1 milyon 86 bin 606 ton üretim ile Türkiye genelinin yüzde 17'sini oluşturmaktadır. Adana ili mısır ortalama verimi ise bin 123 kilogramda olup, Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu da ilimizde mısır yetiştiriciliğinin iyi olduğunu göstermektedir" dedi.Ceyhan ilçesinin mısır üretim alanının 377 bin 650 dekar olduğunu belirten Tekin, "Bu da ilimiz toplam üretim alanının yüzde 39'una tekabül etmektedir. Ceyhan ilçemizin mısır üretimi ise 433 bin 676 ton olup, ilimiz üretiminin yüzde 40'ını oluşturmaktadır. İlimizde mısır üretiminin büyük çoğunluğunu Ceyhan ilçemiz karşılamaktadır" diye konuştu.2017 yılı 1. ürün mısır ekimlerinin şubat ayının ikinci haftası itibariyle başladığını ifade eden Tekin, "Adana'da 1. ürün mısır ekilişleri yıllara göre artış göstermektedir. Çünkü 1. ürün mısırların verimi yüksek olup, hastalık ve zararlı yoğunluğu az olduğundan mücadele masrafları da düşüktür. 2. ürün mısırlarda hastalık ve zararlı oranı yüksek olduğundan mücadele masrafları fazla olup, ekilişleri de azalmaktadır. 2. ürün mısır, süt ve besi hayvan yetiştiriciliği yem olarak da ekilmektedir. 2016 yılında mısırın satış fiyatı 740 kuruş olarak açıklanmıştır" şeklinde konuştu.