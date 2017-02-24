24.02.2017 12:08:43

Tekfen Holding'in 2016 yılı mali sonuçları açıklandı

Tekfen Holding, 2016 yılı mali yılında konsolide bazda 4 milyar 737 milyon TL ciro; 529 milyon TL faiz, vergi, amortisman öncesi kâr (FAVÖK) ve 330 milyon TL net kar yaptı.

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Tekfen Holding, 2016 yılı mali yılında konsolide bazda 4 milyar 737 milyon TL ciro; 529 milyon TL faiz, vergi, amortisman öncesi kâr (FAVÖK) ve 330 milyon TL net kar yaptı.Uluslararası müteahhitlik, tarımsal sanayi, limancılık ve gayrimenkul alanlarında 60 yıldır faaliyetlerini sürdüren Tekfen Holding'in 2016 yılı mali performans sonuçları açıklandı. 2016 yılında kuruluşunun 60'ıncı yıldönümünü kutlayan ve 14 bin 295 çalışana sahip Tekfen Grubu, konsolide bazda 4 milyar 737 milyon TL ciro; 529 milyon TL faiz, vergi, amortisman öncesi kâr (FAVÖK) ve 330 milyon TL net kâr yaptı. Yine 2016 yılı sonunda Tekfen Grubu'nun aktif büyüklüğü 6 milyar 669 milyon TL ve özkaynak büyüklüğü 2 milyar 379 milyon TL oldu.Tekfen'in 2016 yılı iş hacmi içinde yaklaşık yüzde 60 ( yüzde 59,6) pay ile önemli bir yere sahip olan taahhüt grubu, 2016 yılında 2 milyar 823 milyon TL ciro ve 81 milyon TL net kâr elde etti. Tekfen çatısı altında yaklaşık yüzde 40 (yüzde 39,1) pay ile bir diğer önemli yapı olan Tarımsal Sanayi Grubu, Toros Tarım markasıyla 2016 yılında 1.851 milyon TL ciro ve 140 milyon TL net kâr yaptı.Tekfen Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili'nin yaptığı değerlendirmeye şunları söyledi: "2016 yılındaki zorlu iç ve dış konjonktüre karşın, Tekfen Grubu başarılı bir mali performans sergileyerek satışlarını ve kârlılığını bir önceki yıla göre ciddi ölçüde artırdı. Taahhüt grubumuz zor bir yılda proje portföyünü ikiye katlama başarısını gösterdi. Toros Tarım'ın ise yılın ortasında nitratlı gübrelere getirilen satış yasağının olumsuz etkilerine rağmen bu sonuçları almış olması son derece memnuniyet vericidir. Ayrıca, gübre sektörünün ithal girdiye bağımlı olduğu ve döviz kurlarındaki hızlı artışa rağmen bu sonuçların elde edilebilmesi daha da değerli hale gelmektedir".