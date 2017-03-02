03.03.2017 07:45:07

Tekerlekli sandalyesi sayesinde artık dışarı çıkacak

Nazilli'nin Ovacık Mahallesinde yaşayan 18 yaşındaki engelli gence Nazilli Belediyesi tarafından tekerlikli sandalye verildi.

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Nazilli'nin Ovacık Mahallesinde yaşayan 18 yaşındaki engelli gence Nazilli Belediyesi tarafından tekerlikli sandalye verildi.Nazilli Belediyesi 18 yaşındaki Ali Altındiş'e hediye ettiği manuel tekerlekli sandalye sayesinde anne babasına yük olmaktan kurtardı. 3 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık yüzünden yürüyemez, konuşamaz ve tamamen yatağa bağlı duruma gelen Ali yıllardır anne babası tarafından kucaklanarak ya da sırtlanarak taşınabiliyordu. Ali büyüdükçe bu taşıma yöntemi hem Ali'ye hem de anne ve babasını zorlar hale gelmişti. Ali mahallesindeki diğer arkadaşları gibi dışarı çıkamıyor bütün gün evde yatağa bağımlı kalıyordu. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın Ovacık mahallesine yaptığı rutin ziyaretleri sırasında Ali'nin durumu hakkında bilgiler verilmesinden sonra gelişen süreçte Ali Altındiş için Nazilli Belediyesi tarafından manuel tekerlekli sandalye temin edildi.Ali'nin tekerlekli sandalyesi Nazilli Belediyesi hizmet binasında teslim edildi..Ellerini de kullanamayan Ali'ye Nazilli Belediyesi tarafından temin edilen manuel tekerlekli sandalye Nazilli Belediyesi Hizmet binasında Ali'nin annesi Raziye, babası Sabri Altıntaş'a Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Erdemir ve İbrahim Özkan tarafından teslim edildi. Tekerlekli sandalyeyi teslim alan anne - baba sırtlarında getirdikleri evlatlarını büyük bir sevinç ve heyecanla yeni tekerlekli sandalyesine oturttular. Yaşadıkları mutluluğu ve heyecanı dile getiren Anne ve baba Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve diğer belediye yetkililerine teşekkür ederken; "Hepinizden Allah razı olsun. Yavrumuz henüz bebekken geçirdiği ateşli bir hastalık yüzünden bu hale geldi. 18 yıldır hiç gocunmadan biz ona gözümüz gibi bakıyoruz. O bize Allahın bir lutfu. O istemese böyle olmazdı. Ancak bizde artık yaşlanmaya başladık. Oğlumuzu kucağımızda taşıma gibi bir şansımızda yok. Sırımızda taşıyoruz ama bu ona da eziyet oluyor bize de. Bu tekerlekli sandalye sayesinde onu dışarı çıkartıp rahatlıkla gezdirebileceğiz. O da evde kapalı kalmaktan kurtulacak. Her birinizden Allah razı olsun" diye konuştular.