22.02.2017 13:17:57

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı galip

Osmangazi Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, kendi sahasında oynadığı maçta Diyarbakır Amed Sportif Spor Kulübü'nü 64-50 yendi.

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Osmangazi Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, kendi sahasında oynadığı maçta Diyarbakır Amed Sportif Spor Kulübü'nü 64-50 yendi.Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 12. hafta mücadelesinde Diyarbakır Amed Sportif Spor Kulübü'nü konuk etti. Dikkaldırım Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir performans ortaya koyan Osmangazi Belediyespor, sahadan 64-50 galibiyetle ayrıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, haftayı galibiyetle kapatan Tekerlekli Basketbol Takımı'nı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.