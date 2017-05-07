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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
07.05.2017 19:30:31

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Kardemir Karabükspor: 66 - Galatasaray: 65- Kardemir Karabükspor, normal sezonu Beşiktaş RMK Marine ve Elig Avukat Bürosu Engelli Yıldızlar Spor Kulübü'nün ardından üçüncü tamamlayarak, play-off'a kaldı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 22. ve son hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor, sahasında Galatasaray'ı 66-65 yendi.

Karadeniz temsilcisi, bu skorla normal sezonu Beşiktaş RMK Marine ve Elig Avukat Bürosu Engelli Yıldızlar Spor Kulübü'nün ardından üçüncü tamamladı ve play-off'a katılmaya hak kazandı.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-15 önde tamamlayan konuk ekip, devre arasına 35-32 önde girdi. Çekişmeli geçen müsabakanın üçüncü periyodu 48-48 beraberlikle sona ererken, son bölümde üstünlüğü ele alan Kardemir Karabükspor, karşılaşmayı 66-65 kazandı.

Tribünleri dolduran iki takımın taraftarları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Taraftarlar arasında bant oluşturarak geniş güvenlik önlemleri alan polisler, herhangi bir olayın yaşanmasını engelledi.

Karşılaşmayı, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, futbol takımı teknik direktörü Zoran Barisic ve bazı futbolcular da maçı salonda takip etti.


- Maçın ardından


Hikmet Ferudun Tankut, Fransa'da düzenlenen, Galatasaray'ın şampiyon, Kardemir Karabükspor'un 5. olduğu Andre Vergauwen Kupası'nın rövanşını aldıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tankut, "Burada gülen takım biz olduk, bunu hak ediyoruz ve hak etmiştik." dedi.

Güzel bir maç olduğunu ifade eden Tankut, "Bu, Fransa'nın rövanşı oldu. Fransa'da hak etmediğimiz bir şekilde ayak oyunlarına kurban olduk ve turnuvayı beşinci tamamladık. Galatasaray orada şampiyon olmuştu. Final oynamayı hak eden takım Kardemir Karabükspor'du. Orada başımıza gelen oyun ayaklarından sonra burada bu maçı almak çok anlamlıydı. Başta hocam olmak üzere tüm sporcu kardeşlerimizi kutluyorum." diye konuştu.

Kardemir Karabükspor Başantrenörü Can Aksu da galibiyeti Başkan Tankut'a hediye ettiklerini belirtti.

Karşılaşmanın kendileri için önemli olduğuna değinen Aksu, "Orada başkanımızı sevindiremedik. Burada Galatasaray'ı yenerek Kardemir Karabükspor'un ne kadar büyük bir takım olduğunu bir kez daha gösterdik. Bizim için çok önemli bir maçtı bizim için. Önemli olmasının tek sebebi Avrupa'daki şampiyonada aslında orada biz final oynayacaktık ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Taraftarın kendilerine çok iyi bir destek verdiğini vurgulayan Aksu, takımın daha iyi olacağını sözlerine ekledi.


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