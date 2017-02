04.02.2017 14:41:53

Tek tırnaklı et satıldığı iddialarına esnaftan sert tepki

Diyarbakır'da 35 yıldır esnaflık yapan Kahvaltıcı Alaaddin Usta olarak bilinen Alaattin Kılıç, son günlerde yaşanan tek tırnaklı et satışları iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da bir listenin dolaştığının ve listede ismi bulunan esnafta tek tırnaklı et satıldığı dedikodularının yayılmasından rahatsızlık duyduğunu belirten Kılıç, 'Tek tırnaklı et tespit edilen işletmelerin listesi, titizlikle incelenmeli ve işletmeler kamuoyuna açıklanmalıdır' dedi.

Diyarbakır'da 35 yıldır esnaflık yapan Kahvaltıcı Alaaddin Usta olarak bilinen Alaattin Kılıç, son günlerde yaşanan tek tırnaklı et satışları iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da bir listenin dolaştığının ve listede ismi bulunan esnafta tek tırnaklı et satıldığı dedikodularının yayılmasından rahatsızlık duyduğunu belirten Kılıç, "Tek tırnaklı et tespit edilen işletmelerin listesi, titizlikle incelenmeli ve işletmeler kamuoyuna açıklanmalıdır" dedi.Sosyal medya ve bazı insanlar arasında Diyarbakır'da bazı işletmelerde tek tırnaklı et tespit edildiği şeklindeki iddialar üzerine açıklama yapan Alaattin Kılıç, yetkililerin bu duruma el koyup varsa bunun doğruluğu vakit kaybetmeden bu durumu kamuoyuna bildirmeleri gerektiğini söyledi. Kılıç, "Kutsal mesleğimize, kimsenin leke düşürmesine asla izin vermeyeceğiz. Lokantacılar Tatlıcılar Kebapçılar Odası, resmen meşruiyetini yitirmiştir. 2014'ten bu odanın varlığı yokluğu belli değil, kimin tekelinde, hangi çıkar güçlerin kontrolündedir? Bu kadim Diyarbakır kenti; bu kadar hayati sorunlarla boğuşurken mesleki sorunlarla boğuşmaktan da harap ve bitap düşmüştür. Dünyada çay tüketiminde, birinci sırada olan Diyarbakır'da çay 5 TL. Lokantalarda Çorba da 5 TL. Bu kadar çelişkili ve uçurum bir fiyat farkının yanı sıra, pek çok esnaf krizden dolayı kan ağlarken, asıl görevi halkı aydınlatmak ve kontrollü sağlamak olan, odanın Diyarbakır'da bu kadar iddialara karşı sessiz olması anlaşılabilir değildir. Diyarbakır'da 30'un üzerinde işletmede, 'Tek tırnaklı' et satışı tespit edildiği iddiası ortada dolanmaktadır. Dilden dile dolaşan dedikodular yabana atılacak gibi değildir. Lokantacı, marketçi ve kasaplar, bir bütün olarak zan altındadır. Başta, Diyarbakır Valiliği olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi, Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü, Diyarbakır Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası gibi kurumlar derhal, uzmanlardan oluşan bağımsız bir komisyon kurmalıdır. Tek tırnaklı eti tespit edilen işletmelerin listesi, titizlikle incelenmeli ve işletmeler kamuoyuna açıklanmalıdır. Bu işe tenezzül edenlerin, ruhsatları iptal edilmeli, meslekten ve ticaretten ihraç edilmelidir. Ayrıca, bu ahlaksızca iddiaları ortaya atıp bunun ispatını yapamayanlar da memuriyetten men edilmelidir. Bu emek isteyen kutsal esnaflık mesleği satılık değildir. Kutsal bir meslek asla, parayla alınıp satılmaz, çamur atmak bu kadar kolay olmamalıdır. Bu tür oyunlara artık pirim verilmemelidir. Dünyanın en geniş mutfak lezzetlerine sahip, Diyarbakır mutfağını, kirli emellilerin oyunlarınıza alet ettirmeyeceğiz" dedi.