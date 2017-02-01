01.02.2017 19:44:14

Tek kelimeyle dehşet

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlikte bulunan çıplak erkek cesedi polisi alarma geçirdi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlikte bulunan çıplak erkek cesedi polisi alarma geçirdi. Darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen kimliği belirsiz kişinin elbiseleri de yakılmış halde bulundu.Olay, bu sabah saat 09.00 sıralarında Bozyurt Mahallesi kanal boyunda meydana geldi. Sabah yoldan geçen bir vatandaş, bahçe içerisinde çıplak halde genç bir erkek cesedi görünce durumu mahalle muhtarına bildirdi. Muhtarın ihbarıyla olay yerine gelen polis, 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen beyaz tenli, 1.70 boylarında bir erkek cesedi buldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonucu yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan şahsın gece saatlerinde öldürülmüş olabileceği belirtildi. Kimliği belirlenmesin diye şahsın kıyafetlerinin cesedin birkaç metre ilerisinde yakıldığı belirlendi. Şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatan polis, olay yerinde bulunan ayakkabı ve otomobile ait olduğu belirlenen lastik izlerinden numune aldı. Kıyafetlerin bulunduğu yerle cesedin olduğu nokta arasında toprağa dökülen kan izlerini de inceleyen olay yeri inceleme ekipleri, şahsın öldürülmeden önce işkenceye maruz kaldığını tespit etti. Nazilli Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset önce Nazilli Devlet Hastanesi morguna, ardından da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Çevredeki MOBESE kameralarını da mercek altına alan polis, öldürülen gencin kimliğinin tespit edilmesi için bölgedeki kayıp başvurularını değerlendirirken, cinayet faillerinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.(Veysel Karahan/İHA)