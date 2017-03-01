01.03.2017 17:56:12

TEI istihdama katkı sözünü tutuyor

TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. sözünü tutma yolunda ilk adımı attı.

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TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. sözünü tutma yolunda ilk adımı attı.Türkiye'nin "Rekabetçi ve özgün güç sistemleri sahibi olma" vizyonunu gerçekleştirme misyonunu üstlenen TEI, geçtiğimiz günlerde, ülkemizin istihdam seferberliğine beklentinin 4 katı destek sağlayacağını açıklamış ve bu kapsamda, 2017 yılı içinde 207 beyaz yaka ve 167 teknisyen olmak üzere toplam 374 kişiye iş imkanı sağlayarak, nitelikli iş gücünü yüzde 20 artıracağını duyurmuştu. İşkur tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik yürütülen İşbaşı Eğitim Programı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine edilen "Türk Havacılık Sektörüne Üst Düzey Nitelikli Teknik Eleman Yetiştirilmesi Projesi" kapsamında TEI, mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere sektörün ihtiyaçları doğrultusunda aldıkları eğitimi pratiğe dönüştürme imkanı sağlayarak hem kendi kalifiye işgücü ihtiyacını karşıladı hem de iş tecrübesi olmadığı için iş bulma imkanı olmayan kişilere iş imkanı sağladı. TEI, 1 Mart 2017 tarihinde gerçekleşen Toplu İşbaşı Töreni'nde her iki programa katılarak sınavda başarılı olan 57 kişiye personel kimlik kartlarını teslim edip işbaşı yaptırtarak istihdama katkı sağlama sözünün ilk etabını gerçekleştirdi.Açılış konuşmasını yapan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu istihdam seferberliğine hedefin 4 katı katkıda 2017 yılında katkıda bulunacağımızı daha önce belirtmiştik. Bugün de 57 kişinin işbaşı törenini gerçekleştirerek sözümüzü tutmuş olduk. Bu süreçte Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bu vesileyle yeni bir İşbaşı Eğitim Programı'na başlayacağımızın müjdesini vermek isterim" dedi.Eskişehir Valisi Azmi Çelik ise, TEI'nin gerçekleştirdiği bu programın ülkemizde gerçekleştirilen istihdam seferberliğinin güzel bir örneği olduğunu belirterek, TEI'ye katkısından dolayı teşekkür etti.Yeni TEI personeline kimlik kartlarının dağıtılmasının ardından tören son buldu.