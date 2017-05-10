11.05.2017 08:48:32

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlara düzenleme

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalışacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi

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Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalışacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren işlerde, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ait kayıtlar esas alınarak 01.05.2017 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerini tamamlayarak belgelendirilmeleri halinde bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilecek.(Caner Ünver/İHA)