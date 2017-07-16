16.07.2017 12:06:29

Tehdit ettiler! Türkiye'ye kapıları kapatırız

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye ile ilgili kaleme aldığı makalede, 'Biz her türlü zor koşulda Türkiye'nin yanındaydık. Eğer idam gelirse AB kapısı kapanır' dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Alman Bild am Sonntag gazetesine Türkiye ile ilgili bir makale yazdı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği için hala büyük bir önemi olduğunu ifade eden Juncker, "AB komşusunun demokratik, istikrarlı ve ekonomik olarak başarılı olmasını istiyor. Türkiye'nin AB'den uzaklaşmasından ziyade yakınlaşmasını umut ediyorum. AB'ye katılmak isteyen herkes bir değerler birliğine girmiş olur" yorumunu yaparak Türkiye'nin AB değerlerini benimsemesini istediğini dile getirdi.

EĞER İDAM GELİRSE AB KAPISI TÜRKİYE'YE KAPANIR

Avrupa'nın en zor zamanlarında bile Türkiye'nin yanında olduğunu ifade eden ve darbe girişimi sırasında yaşanan görüntüleri gördüğü zaman çok üzüldüğünü belirten Juncker, idam cezasının geri gelmesi durumunda Ankara'nın AB üyeliğine girmek için kapıyı kapatması anlamına da geldiğini söyledi.

Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiğini de yazıya aktaran Juncker, "O dönemde Erdoğan'ın Avrupa'dan uzaklaşmak yerine Avrupa'ya yaklaşmak istediği izlenimini aldım" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İDAMIN GERİ GELEBİLECEĞİ SİNYALİNİ VERMİŞTİ

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümünde İstanbul'da düzenlenen etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam cezasının geri dönebileceğinin sinyalini vermişti.

Erdoğan, "Tüm Güneydoğu'da oralarda bunları tek tek temizliyorlar. Diğer meseleyse parlamentonun meselesidir. Parlamento idam kararı verir, ben onaylarım. Bilmedikleri Türkiye de göründüğü değildir. Ölümü ölümle korkutarak devam edeceğiz. Durmaksızın çalışacağız" demiş ve parlamentodan karar çıkması durumunda idam cezasına onay vereceğini söylemişti.