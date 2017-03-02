03.03.2017 00:03:27

Tedmur ve Palmira, Esed rejiminde!

Esed rejimi 'Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı' , Tedmur Kenti ve civarındaki tüm önemli tepelerde kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Rudaw'ın haberine göre;



Genel Komutanlık bugün yayımladığı bültende müttefik ve destekçi güçlerle işbirliği, Suriye ve Rus hava güçlerinin desteği ile Humus'un doğusunda bulunan Tedmur kenti ve civarındaki tüm önemli tepe ve bölgelerin yanı sıra Tar Dağı, Antik Palmira Kenti ve Palmira Kalesi'nde kontrolün sağlandığını kaydetti.



Operasyonlarda IŞİD'İn sayı, araç ve cephaneleriyle oldukça büyük kayıplara uğratıldığıda ifade edildi.



PALMİRA DA ELLERİNDE



Rejim dün de Palmira Kalesi'nde ve şehrin güneybatısındaki sıradağlarda kontrolü sağlağını duyurmuştu.



Bu arada ele geçirilen Palmira2dan da fotoğraf paylaşıldı:



