06.02.2017 14:53:05

TED İzmir Kolejinin öğrencileri tatilini kampta geçirdi

TED İzmir Kolejinin yüzme, basketbol ve futbol takımları, sömestr tatilini Antalya Gloria Sports Arena'da düzenlenen kampta geçirdi.

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TED İzmir Kolejinin yüzme, basketbol ve futbol takımları, sömestr tatilini Antalya Gloria Sports Arena'da düzenlenen kampta geçirdi.Sömestr tatilinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ders zilinin çalmasıyla eğitimlerine başladı. TED İzmir Kolejinin öğrencileri de tatili boş geçirmedi. Okulun yüzme, basketbol ve futbol takımları, tatilini Antalya Gloria Sports Arena'da geçirerek çeşitli eğitimler aldı. Kampta, TED İstanbul Koleji, TED Kocaeli Koleji, Koç Okulları, ODTÜ Koleji gibi Türkiye'nin sayılı okullarının öğrencileri de yer aldı. Ayrıca TED'in takımları, kampa katılan diğer okullarla sık sık antrenman maçları yaparak sezona hazırlandı. Eğlenceli dakikalar geçiren öğrenciler, okulların açılmasıyla beraber derslerine tekrar başladı.