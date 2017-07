23.07.2017 18:03:26

Tecahül-i Arif, Youtube'da izleyicisiyle buluştu

61 festivale/yarışmaya seçilerek 25 ülkede gösterilen “Tecahül-i Arif” kısa filmi, Youtube'da izleyicisiyle buluştu.

TIMETURK | HABER MERKEZİ



Hasan Kalender'in yazıp yönettiği, Down Sendromlu bir genci anlatan kısa filmde Altan Erkekli, Sabriye Kara, Yasemin Çonka ve Erdem Baş gibi ünlü isimler de yer alıyor.



"Arif" karakterini Down Sendromlu Deniz Özkan canlandırıyor.





KISA FİLM DEĞİL, METRAJI KISA 'KLASİK SİNEMA'



Tecahül-i Arif'i uzun metrajı için bir aşama olarak çektiğini söyleyen Hasan Kalender filmi çekme sebebini şöyle anlattı:



"Bazı festivaller filmi kabul etmedi. Bu çok normal. Ben kısa film alıcısı için bir kısa metraj yapmadım. Metrajı kısa klasik sinema yaptım. Seyri keyifli filmleri festivallerin pek sevmediğini biliyoruz. Ama şaşırtıcı olan buna rağmen birçok festivale seçilmiş olmamız ve festival sürecimiz de devam ediyor. Filmimizi Araplar hariç tüm dünya kültürleri sevdi diyebilirim. Kore'liler filmi dağıtmak istedi, bir yıllık sözleşme yaptık. Aslında uzun metraj yapmak için Down Sendromu konusuna eğildim. Ama Down Sendromlu veya engelliyi anlatan bir filmin sıkıcı olacağına, izlenmeyeceğine dair Türkiye'de bir algı var. Aynı şeyle başrolünde hayvan olan bir projemde de karşılaştım. Ama dünyada bunun doğru olmadığını teşkil eden örnekler var. Örneğin başrolünde bir Down Sendromlunun oynadığı “Sekizinci Gün(1996)” seyri son derece keyifli ve gişede başarılı olmuş bir filmdir. Japonların Hachiko(1987) filmini 2009 yılında Hollywood yeniden çekmiştir. Bir köpeğin başrolde olduğu “Red Dog(2011)” filmi ise Avustralya'nın en çok gişe yapan filmidir. Dustin Hoffman ve Tom Cruise'nin oynadığı hala soluksuz izlediğimiz “Yağmur Adam(1988)” bir otizm filmidir. Demek istediğim böyle örnekler dâhilinde bakmak lazım. Seyri keyifli iyi bir film yapmak neyi anlattığından çok nasıl anlattığınla alakalıdır. Ben de Down Sendromu filminin sıkıcı olmadığını göstermek için Tecahül-i Arif'in kısa metrajını çektim. Bence bu kısa metrajı izleyen uzunu için kalkıp sinemaya gider. Biri Down Sendromlu filminin sıkıcı olacağını düşünüyorsa lütfen filmi izlesin. İnanıyorum ki fikri değişecektir."







12 dakikalık “Tecahül-i Arif” 1 Temmuz itibariyle bir yıl boyunca Teledünya Vizioon Festival kanalında yayınlanacak.

25 ÜLKEDE GÖSTERİLDİ



Dünyanın dört bir yanında izleyiciden büyük ilgi gören “Tecahül-i Arif” Festivaller aracılığıyla İtalya, Filipinler, Almanya, Polonya, Hindistan, Çin ve Nepal'in de dâhil olduğu 25 ülkede gösterildi.



5 ÖDÜL ALDI



ABD, İspanya, Rusya, İsviçre ve Güney Kore'den ise ödülle döndü. Türkiye'de 28. Ankara Film Festivali, 37. İfsak Kısa Film Yarışması ve 28.İstanbul Kısa Film Festivali başta olmak üzere birçok festivale yer aldı.



Aldığı ödüller ve katıldığı festivaller için bakınız:



- Barcelona Planet Film Festivali “En İyi Kısa Film” ödülü.

- 5. Uluslararası Seoul Guro Kids Film Festivali(Güney Kore), Büyük Ödül(2017).

- Kızılay Kısa Film Yarışması “Birincilik ödülü”.

- 14. Marmara İletişim Kısa Film Festivali, Jüri Özel Ödülü(2017).

- 8. Uluslararası Lions Kısa Film Festivali, Fahrettin Kerim Gökay Özel Ödülü(2017).

- 9. Rofife Uluslararası Kısa Film Festivali, Üçüncülük Ödülü(2017).







- Çekmeköy Merhamet ve Adalet temalı kısa film yarışması “Üçüncülük ödülü”.

- İsviçre Ouchy Film Awards, resmi seçki ve kategori(son bahar) kazananı.

- 2. Avrupa Uluslararası Film Festivali(Euro Fest Rusya), En İyi Aktör ödülü(2017).

- Hak-İş Kısa film festivali, En iyi Aktör ödülü.

- Madhouse Movies Film Festivali, En iyi Aktör ödülü(2017).

- 28. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Kısa Film Yarışması Finalisti(2017).

- 37. İFSAK Kısa Film Yarışması, Finalist(2017).

- 28. İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali, Resmi Seçkisi.

- 17. Almanya İndependent Days Uluslararası film festivali, Finalist(2017).

- 17. İzmir Kısa Film Festivali Gösterim Seçkisi.

- 15. Uluslararası Brezilya Engelli Film Festivali, Resmi seçki(2017.

- 14. Hindistan We Care Film festivali, Resmi seçkisi(2017).

- 12. Los Angeles, SeeFest Güney Doğu Avrupa Filmleri Festivali, Finalisti(2017).

- 12. Uluslararası Asto Kısa Film Festivali(Yunanistan), Resmi Seçki(2017).

- 11. River Film Festivali(İtalya), Resmi Seçki(2017).

- 11. Boston Türk Festivali kısa film yarışması, Finalist.

- 9. CMS Uluslararası Çocuk filmleri festivali(Hindistan), Resmi Seçki(2017).

- 9. Sofia(Bulgaristan) Menar Film festivali, Resmi Seçkisi.

- 9. Yunanistan Larissa/Artfools Video Festivali,Resmi Seçkisi.

- 9. Doğu Los Angeles Film Festivali(ELAFF) Resmi Seçkisi.

- 8. Arnavutluk Uluslararası Film Festivali, (A-Fest Film), Resmi seçki(2017).

- 8. Uluslararası Hyart Film Festivali(ABD), Finalist(2017)

- 6. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali(Türkiye), Resmi Seçki(2017).

- 5. Nepal Uluslararası İnsan Hakları Film Festival, Resmi Seçki(2017).

- 3. İskoçya Undependence Film Festivali, Resmi Seçki (2017).







- 3. Ukrayna Eşitlik festivali, Resmi Seçkisi.

- 3. Uluslararası KINOLUB Çocuk ve Genç Film Festivali (Polanya), Resmi Yarışma Filmi(2017).

- 2. Hackney Attic Film Festivali(Londra), Resmi Seçki(2017).

- 2. Uluslararası Sprrkle Collective Film Festivali(Los Angeles),Resmi seçkisi(2007).

- 2. Marmaris Kısa Film Festivali Kurmaca Finalisti.

- Belçika Moving Pictures Festivali Resmi Seçkisi.

- New York Festival Cinema Invisible (FCI), Resmi Seçkisi.

- Uluslararası Link Film Festivali(İngiltere), Finalist(2007)

- Cinemangga Guimaras Film Festivali(Filipinler), Uluslararası Resmi Seçki(2017).

- Asya(Çin) Uluslararası Youth Short Film Festivali Resmi Seçkisi.

- Ankara Üniversitesi Kısa Film Festivali Finalisti.

- Berlin Sunlight İnternational Film Festivali(2017), Resmi Reçkisi.

- İngiltere The Monthly Film Festivali finalisti.

- Uluslararası Monthly Film Festivali Resmi Seçkisi.

- Romanya 12 Months Film Festivali Finalisti.

- Los Angeles San Rafael Film Festivali, Resmi Seçki.

- Ethan Saylor Memorial Film Festivali(ABD), Resmi Seçki.

- İspanya Promofest kısa film yarışması Finalisti.

- MHC Film Festivali, Finalisti.

- IndustryBoost kısa film yarışması Finalisti.

- 28. Bandırma Uluslararası Kuş Cenneti Festivali Kısa Film Yarışması, Yarışma dışı gösterim(2017).

- 6. Urban Uluslarrası Film Festivali(İran), Yarı Finalist(2017)

- Acafilms Low Film Festivali(Brezilya), Yarı Finalist(2017).

- 18. Uluslararası Shorts film festivali(İtalya), Yarı Finalist(2017).

- 3th MINIKINO Film Week Festivali(Endonezya), Yarı Finalist(2017).

- Caribbeen Film Festival-Market, Yarı Finalist(2017)

- NanoCon Uluslararası Science-Fiction Film Festivali, Yarı finalist(2017).

- Hollywood Screenings Festivali, Yarı Finalist.

- Miami Epic Trailer Festivali, Yarı Finalist.

- IndieWise Free Virtual Film Festivali Finalist film