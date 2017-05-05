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TEB Akıl Fikir Buluşması
05.05.2017 13:01:01

TEB Akıl Fikir Buluşması

TEB Genel Müdürü Leblebici:- 'İş dünyasında oyunda kalabilmek için bir meydan okuma halinde olmalıyız, yeni fikirlerden beslenerek yenilikçi ürünler tasarlamalı, sürekli geliştirmeli ve yenilenmeliyiz'

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, "İş dünyasında oyunda kalabilmek için bir meydan okuma halinde olmalıyız, yeni fikirlerden beslenerek yenilikçi ürünler tasarlamalı, sürekli geliştirmeli ve yenilenmeliyiz." dedi.

Leblebici, bankanın "İcat Çıkar' sloganıyla geleneksel hale getirdiği TEB Akıl Fikir Buluşmalarının 10'uncu yıl etkinliğinin açılış konuşmasını yaptı.

Hem kurum içinde hem de ülke genelinde farklı platformlarda inovasyonu geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını söyleyen Leblebici, dünyanın her alanda süratli bir dönüşüm içerisinde olduğunu kaydetti.

Gelecek adına hayalleri olan insanların kendini sürekli geliştirmesi gerektiğini anlatan Leblebici, şöyle konuştu:

"Hiçbir şey bitmiş veya tamamlanmış değil, sürekli değişimi yaşıyoruz. Her an Beta'dayız, yani sürekli değişimin içindeyiz. Her sabah yeni bir güne uyanıyoruz, yeniden başlıyoruz, hayatımıza ve işimize anlam katan hedeflerle kendimizi yenilememiz gerekiyor.

İş dünyasında oyunda kalabilmek için bir meydan okuma halinde olmalıyız, yeni fikirlerden beslenerek yenilikçi ürünler tasarlamalı, sürekli geliştirmeli ve yenilenmeliyiz. Değişimi anlamalı, içselleştirmeli, müşterilerimizle her zamankinden daha fazla temas etmeli, onların ihtiyaçları ve görüşleriyle ürünlerimizi sürekli yenilemeli, geliştirmeliyiz."


- "İcatcikar.com web sitemiz üzerinden birbirinden parlak fikir ve projeleri alıyoruz"


TEB İnsan Kaynakları ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nilsen Altıntaş ise bankanın Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine katkılarına dikkati çekerek, "TEB'in inovasyon yolculuğu bundan tam 10 yıl önce başladı. Bu yolculuğun kalbi TEB'in İnsan Kaynağıdır. Bu 10 yılda TEB'lilerle birlikte, üniversite öğrencilerinde inovasyon bilincini artırdık. Müşterilerimizle birlikte ürünlerimizi yeniden tasarladık, teknolojik girişimcilerin çevik dünyasını bankamıza taşıdık." diye konuştu.

Sektörde yenilikçi anlamda bir çok ilke imza attıklarını ifade eden Altıntaş, "Adı inovasyonla anılan, 10 senedir inovasyonu kurumun DNA'sına işlemiş, sektörde bir çok ilki hayata geçiren, açık inovasyona inanan ve Türkiye'nin dört bir yanında yenilikçi fikir ve projelerin üretilmesi için çalışan bir banka olarak, TEB Akıl Fikir Yarışmasının bu yıl 10. yılını kutluyoruz. İcatcikar.com web sitemiz üzerinden gençlerimizin, müşterilerimizin ve girişimcilerimizin birbirinden parlak fikir ve projelerini alıyoruz." ifadelerini kullandı.


- Akıl Fikir Yarışmasına bu yıl 14 bin 771 başvuru


TEB Akıl Fikir Yarışmasının yarışma sitesinin bu yıl 109 farklı ülkeden 235 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirten Altıntaş, "Bu yıl itibarıyla 14 binin üzerinde başvuru aldığımız yarışmamızda, projelerin yüzde 58'i üniversite öğrencilerinden, yüzde 30'u müşterilerimizden geldi. İki yıl önce yarışmaya dahil ettiğimiz Teknolojik Girişimci Kategorisi'ne ise bin 785 girişim fikri ile başvurularak bu alanda bir rekor kırıldı." ifadelerini kullandı.


- Ödüller sahiplerini buldu


Bu yıl "Dünya BETA'da - Hazır mıyız?" temasını işlenen buluşma kapsamında TEB Akıl Fikir Yarışmasının ödül töreni de gerçekleştirildi.

TEB Akıl Fikir Yarışmasının "Öğrenci ve Yeni Mezun" kategorisi birincisi Gökhan Eğri'ye, ikincisi Utku Ilgaz'a, üçüncülüğü paylaşan Fadime Kocapınar ve Büşra Aslan'a finansal ödüller verildi. Kategori şampiyonları ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi MBA Bursu hakkı kazandı.

"Müşteri" kategorisinin birincisi Dilek Metinoğlu, ikincisi Mert Atınçer, üçüncüsü Ali Yıldırım oldu. Bu şampiyonlara finansal ödüller ve birinciye ayrıca Roland Garros tenis turnuvası seyahati hediye edildi.

Girişimcilerin projelerinin 2015 yılından bu yana değerlendirildiği "Teknolojik Girişimci" kategorisinde birinci Erdem Ay olurken, ikinciliği Erhan Demircioğlu ve Panur Yaramanoğlu paylaştı, üçüncü ise Nilhan Gür oldu. Teknolojik Girişimci kategorisi şampiyonları finansal ödüller kazanırken, ilk beşe giren bütün finalistler, TEB Girişim Evi'ne katılım hakkı kazandı.

Etkinlikte TEB Kurumiçi Girişimcilik Programı ödülleri de dağıtıldı.


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