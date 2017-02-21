21.02.2017 15:54:39

TDED ve Turkuaz Satranç'tan ortak etkinlik

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ'ın başkanlığını yaptığı Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Manisa Şubesi Gençlik Komisyonu ile Manisa Turkuaz Satranç Kulübü ortaklaşa 'Satrançtan Edebiyata' konulu bir etkinlik gerçekleştirdi. Turkuaz Satranç Kulübü Antrenörü Azer Abdullayev'in simultane satranç oyunu gösterisine 22 öğrenci katılırken, oyun öncesi Türkçe Öğretmeni Mustafa Ali Öztürk tarafından Hacivat-Karagöz oyunu ve satranç sunumu yapıldı.

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AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ'ın başkanlığını yaptığı Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Manisa Şubesi Gençlik Komisyonu ile Manisa Turkuaz Satranç Kulübü ortaklaşa 'Satrançtan Edebiyata' konulu bir etkinlik gerçekleştirdi. Turkuaz Satranç Kulübü Antrenörü Azer Abdullayev'in simultane satranç oyunu gösterisine 22 öğrenci katılırken, oyun öncesi Türkçe Öğretmeni Mustafa Ali Öztürk tarafından Hacivat-Karagöz oyunu ve satranç sunumu yapıldı.1995 yılında satranca başladığını söyleyen Manisa Satranç İl Temsilcisi Mehmet Albaysak, kısa bir süre önce Manisa İl Temsilcisi olarak görevlendirildiğini belirtti. Manisa'da satranca olan ilgiyi artırmak için çalıştıklarını ifade eden Albayrak, "Böyle bir etkinliği gerçekleştirdiği için Manisa Turkuaz Satranç Kulübü Başkanı Erdem Nalbant'a ve TDED Başkanı Selçuk Özdağ'a teşekkür ederim" dedi.Turkuaz Satranç Kulübü Başkan Yardımcısı Olcay Ak Nalbant ise, "TDED ile ortak bir etkinlik düzenliyoruz. Kulübümüz sadece çocuklara ve gençlerimize satranç öğreten bir kulüp değildir. Aynı zamanda bu tür sosyal aktivitelerin, etkinliklerin içerisinde de bulunarak çocuklarımızın ve gençlerimizin farklı ortamlarda olmalarını sağlıyoruz. Hem satrancı hem de edebiyatı birlikte tanımalarına destek oluyoruz." şeklinde konuştu.Turkuaz Satranç Kulübü'ne desteklerinden dolayı teşekkür eden TDED Manisa Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanı Tamer Adıgüzel, "Burada herkese satranç öğretme gibi niyetimiz yok, edebiyat öğretme gibi bir niyetimizde yok. Ama Manisa'da bir farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Buraya katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.