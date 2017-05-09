10.05.2017 11:56:11

TCMB döviz depo ihalesinde teklif 7 milyar 954 milyon dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 7 milyar 954 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 1 milyar 250 milyon 20 bin dolar olurken, ihaleye 7 milyar 954 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede faiz oranı dolar için yüzde 1, TL için yüzde 12,25 olarak belirlenmişti.