TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

03.03.2017 15:34:42
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.24180
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.02906
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|2.0897
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|9.8811
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.0142
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|2.0070
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.1815
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.14528
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00028
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.07392
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.28358
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00322
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.4899
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.05573
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.52935
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.47971
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00317
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.03481
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01173
|QAR
|KATAR RIYALİ
|1.0229
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01268
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.06375
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|0.83620
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.18573
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.23050
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00112
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.1344
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|0.91018
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|2.6307
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00723
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.10621
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.0658
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.13732
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|5.2511
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.0050
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|2.6154