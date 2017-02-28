28.02.2017 21:38:08

TCDD'den 'Marmaray' açıklaması:

'İstanbul'da yaşanan yoğun sis nedeniyle kara ve deniz ulaşımında aksamalar yaşandığından Marmaray'da yoğun yolcu talebi meydana gelmiştir. Yoğunluğa rağmen Marmaray trenlerinde herhangi bir aksama ve gecikme meydana gelmemiştir'

TCDD Genel Müdürlüğünce, İstanbul'da yoğun sis nedeniyle kara ve deniz ulaşımında yaşanan aksamaların Marmaray'da yoğunluk oluşturduğunu, buna rağmen herhangi bir aksama ve gecikme meydana gelmediğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle kara ve deniz ulaşımında aksamalar yaşandığından Marmaray'da yoğun yolcu talebi meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Yaşanan izdiham nedeniyle özellikle Yenikapı ve Sirkeci istasyonlarında yolcular kontrollü olarak kabul edilmiştir. Yoğunluğa rağmen Marmaray trenlerinde herhangi bir aksama ve gecikme meydana gelmemiştir." ifadelerine yer verildi.