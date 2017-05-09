09.05.2017 17:36:15

TBMM Komisyonu, yurt yangınını Aladağ'da inceleyecek

TBMM Aladağ Yurt Yangınını Araştırma Komisyonu, geçen yıl 10'u öğrenci biri yurt müdürünün 6 yaşındaki kızı ile biri eğitmen 12 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yarın Aladağ'da incelemelerde bulunacak.

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TBMM Aladağ Yurt Yangınını Araştırma Komisyonu, geçen yıl 10'u öğrenci biri yurt müdürünün 6 yaşındaki kızı ile biri eğitmen 12 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yarın Aladağ'da incelemelerde bulunacak.Aladağ'da 28 Kasım 2016'da 12 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı özel öğrenci yurdundaki yangının araştırılması, barınma haklarının tüm öğrenciler için güvence altına alınarak, yaygınlaştırılmasının sağlanması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan, 15 üyeden oluşan, AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı başkanlığındaki Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.Bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi bakanlıklarla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve YÖK bürokratlarını dinleyen ve bilirkişi raporlarını inceleyen Araştırma Komisyonu, olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere yarın Adana'nın Aladağ ilçesine gidecek.Aladağ'da, kamu kurumlarının temsilcileri ile bir araya gelecek olan komisyon üyeleri, yangının çıkış nedenleri, yangına nasıl müdahale edildiği, yangın sonrasında yapılan incelemelerde elde edilen bulgular ve tespitleri ele alacak.Komisyon ayrıca yangında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine de taziye ziyaretinde bulunacak.