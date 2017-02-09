09.02.2017 18:44:43

TBMM Genel Kurulunda KHK polemiği

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda Kanun Hükmünde Kararname polemiği yaşandı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'Bu Kanun Hükmünde Kararnamedeki geçen maddeleri siz görüştünüz mü görüşmediniz mi? Bu hükümete Meclisin iradesiyle verilmiş olan yetkiyse de saygısızlık olarak görüyorum. Günü geldiğinde alınmış olan Kanun Hükmünde Kararnamelerin bütün maddeleri en ince detayına kadar yine yüce Meclis tarafından tartışılacaktır' dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda Kanun Hükmünde Kararname polemiği yaşandı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bu Kanun Hükmünde Kararnamedeki geçen maddeleri siz görüştünüz mü görüşmediniz mi? Bu hükümete Meclisin iradesiyle verilmiş olan yetkiyse de saygısızlık olarak görüyorum. Günü geldiğinde alınmış olan Kanun Hükmünde Kararnamelerin bütün maddeleri en ince detayına kadar yine yüce Meclis tarafından tartışılacaktır" dedi.TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında KHK gerginliği yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2 Ocak'ta yazıldıysa niye 2 gün önce yayınlanan KHK'da yer aldığını sorarak, "Meclisin verdiği yetki bir yerlerden yazılıp kötüye kullanılırsa, KHK fabrikasından çıkarılıp Sayın Bakanlar 'biz bunu geçmişte imzalamıştık'. 2 Ocak'ta böyle bir toplantıda toplam 291 maddeyi ve ekli listelerle okumaya kalksanız o süre yetmez. Bunlar 2 Ocak'taki toplantıya atfen bugünlerde yayınlanıyor. 2 Ocak'ta Sayın Bakan terörle ilgili yetki alınmış, kar lastiği kullanma zorunluluğunu düzenlediler. Sayın Bakan 2 Ocak'taki toplantıda kar lastiği düzenlemesini imzaladınız mı? İmzaladıysanız, 6 Ocak'ta kar lastiği kullanma zorunluluğunu niye yayınlamadınız? Bunda bir kamu yararı görüyorsanız niye 6 Ocak'ta yayınlamadınız da bugün yayınladınız" ifadelerini kullandı.Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı "Böyle bir usul yok" diyerek yerinden itiraz etti.TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ise şunları kaydetti:"Burada yaptığınız eleştiri hükümete yönelik bir eleştiri. Bizim Başkanlık Divanı olarak bu konuda söz söyleme yetkimiz veya bu konuda kararın nasıl alındığına dair, hayata geçip geçmediğine dair bir bilgimizin olmadığını varsayarak, bu konuda hükümeti temsilen iki bakanın burada olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Dolayısıyla ne dediğiniz anlaşıldı."Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, hükümetin Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisinin Meclis tarafından verildiğini hatırlatarak, "Bu Meclisin kararıyla hükümete Kanun Hükmünde Kararname çıkarılması yetkisi ve ayrıca hükümetin almış olduğu tüm Kanun Hükmünde Kararnamelerde Meclisin onayına gelmektedir. Bunun tartışması da o dönemde yapılmaktadır. Ben şunu asla kabul etmiyorum. Efendim bu Kanun Hükmünde Kararnamedeki geçen maddeleri siz görüştünüz mü görüşmediniz mi? Bu hükümete Meclisin iradesiyle verilmiş olan yetkiyse de saygısızlık olarak görüyorum. Günü geldiğinde alınmış olan Kanun Hükmünde Kararnamelerin bütün maddeleri en ince detayına kadar yine yüce Meclis tarafından tartışılacaktır. Sözü olan varsa orada çıkar söyler" dedi.Naci Bostancı, Özel'i usule uygun davranmaya davet ederek, Özel'e hakaret etmediğini belirtti.