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TBMM Genel Kurulu
09.05.2017 17:29:50

TBMM Genel Kurulu

AK Parti'li Can: - 'Hakimler kararlarıyla konuşmalıdır. Kararları anayasaya, hukuka, ahlak ve vicdana göre vermelidir. Bunlardan ari karar veriyorsa, o karar siyasidir, hukuki değildir'- CHP'li Yarkadaş: - '(Avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavı) Adalet Bakanlığı, 26 Aralık'ta yaptığı yazılı sınavda kimin kaç puan aldığını, mülakatı nasıl geçtiğini açıklamalı'

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, hakimlerin kararlarıyla konuşması, kararlarını anayasaya, hukuka, ahlak ve vicdana göre vermesi gerektiğini belirterek, "Bunlardan ari karar veriyorsa, o karar siyasidir, hukuki değildir." dedi.

HDP, Danışma Kurulu toplanamadığı için "Hükümetin yargıda kadrolaşması" iddialarının araştırılmasına ilişkin önergenin, bugün görüşülmesini grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

Öneri aleyhinde söz alan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can, hakimlerin kararlarıyla konuşması, Türk milleti adına karar vermesi gerektiğini belirtti.

Hakimlerin cübbesini giydiği andan itibaren ideolojik görüşünü bırakması gerektiğini bildiren Can, hakimlerin kararlarını, anayasaya, hukuka, ahlak ve vicdana göre vermesinin önemine işaret etti.

Can, "Bunlardan ari karar veriyorsa, o karar siyasidir, hukuki değildir. Hukukun üstünlüğünü, anayasa ve mevzuatı kendine şiar edinmelidir. Tarafsız, bağımsız karar verebilmelidir." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da grup önerisi lehinde yaptığı konuşmada, 26 Aralık 2016'ta avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavı yapıldığını anımsattı.

Hükümetin sınavı kazanmak için aranan 70 puanı 50 puana indirdiğini ifade eden Yarkadaş, böylece AK Parti il ve ilçe başkanlıklarından gelebilecek tüm avukatların hakim olabilmesinin önünün açıldığını, neredeyse sadece 5-10 soru yapanın sınavı geçtiğini savundu.

Sınavı kazanan isimlerin Adalet Bakanlığının sitesinde açıklanmasının ardından, bu isimleri araştırdığını aktaran Yarkadaş, bu isimlerin çoğunun AK Parti il ve ilçe başkanlıklarından atandığını, iltimas geçildiğini ileri sürdü.

Yarkadaş, daha önce "AK Parti'li hakimlerin kimler olduğunu" açıklamasının ardından, "memurlar.net" sitesinde bu haberinin sansüre uğradığını belirterek, "İsimlerini okuduğum kişiler, AKP il ve ilçe başkanlıklarından getirilip, hakim yapılarak, adeta AKP ilçe başkanlığına çevrilen mahkemelerin başına oturtulacaklar." dedi.

Adalet Bakanlığının, 26 Aralık'ta yaptığı yazılı sınavda kimin kaç puan aldığını, mülakatı nasıl geçtiğini açıklaması gerektiğini savunan Yarkadaş, aksi halde adaletin üzerine gölge düşeceğini öne sürdü.

Barış Yarkadaş, açıklanmazsa, sınavın iptal edilip, yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, HDP Grup önerisi kabul edilmedi.


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