02.03.2017 19:33:11

TBMM Genel Kurulu

MHP Grup Başkanvekili Usta:- 'Türk milletine kefen biçenlerin, PKK'yı destekleyenlerin, Irak'ın kuzeyinde bağımsızlık için referandumdan bahsedenlerin sözde bayraklarının vatan semalarında dalgalanmasına, Başbakanlık odalarında görülmesine hiçbir şekilde tahammül edemeyeceğimiz çok net bir şekilde ifade edilmiştir'- CHP Grup Başkanvekili Özel:- 'Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir devle

MHP Grup Başkanvekili Usta "Türk milletine kefen biçenlerin, PKK'yı destekleyenlerin, Irak'ın kuzeyinde bağımsızlık için referandumdan bahsedenlerin sözde bayraklarının vatan semalarında dalgalanmasına, Başbakanlık odalarında görülmesine hiçbir şekilde tahammül edemeyeceğimiz çok net bir şekilde ifade edilmiştir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin, kayyum atanan belediyelere yönelik araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

Partisinin önerisi üzerinde söz alan Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, seçim bölgesi Ağrı'nın Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ın görevden alındığını hatırlattı.

Sakık yönetimindeki belediyenin birçok hizmete imza attığını, hükümete bağlı belediyelerden fazla bölgesine hizmet götürdüğünü öne süren Öztürk, "Halkın oylarıyla seçilmiş birçok belediye başkanımız zindanlara atıldı. Kayyum atamalarını 'Hizmet etmiyorlardı, oraya buraya para aktarıyorlardı' diyerek basitleştiriyorsunuz. Devleti ele geçirmek başka bir şeydir, yönetmek çok daha başka bir şeydir. Kayyum atamaları AKP'nin hem Kürt halkıyla hem de demokrasiyle kurduğu bağı göstermesi açısından turnusol kağıdı niteliğindedir." dedi.

- "Bu ülkeyi bölmek isteyenler karşılarında MHP'yi bulacaktır"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini, çok ciddi terör kuşatması altında bulunduğunu söyledi.

Sadece içeride değil, dışarıda da terörle mücadele edildiğini, büyük küresel sömürgeci güçlerin bölgeye ilişkin ciddi planlarının olduğunu belirten Usta, şöyle konuştu:

"Bu ciddi planlara karşı koymaya çalışan ve bağımsızlığını bir anlamda korumaya çalışan bir Türkiye manzarası var. MHP, bu tür durumlarda 'Önce ülkem, önce milletim' diyen bir siyasi partidir. 15 Temmuz 2016 akşamı yapılan hain darbe girişimi karşısında ilk cesareti gösteren, ilk refleksi ortaya koyan parti olarak da aynı çerçevede hareket ettik. MHP Türkiye'nin hiçbir şekilde sıkıntıya girmesine, zora girmesine rıza gösterecek bir siyasi hareket değildir. Bu nedenle Türkiye üzerinde planı olanlar, bu ülkeyi bölmek isteyenler karşılarında MHP'yi bulacaktır."

Usta, şu anda Türkiye'de bir yönetim sorununun var olduğunu, ülkenin bu sorundan kaynaklı bir kaos ortamına doğru sürüklendiğini ifade ederek, buna seyirci kalamayacaklarını ve bu anlamda inisiyatif kullanmaktan çekinmeyeceklerini dile getirdi.

Bütün bunları yaparken ekonomik politikalarda, sosyal politikalarda, dış politikalarda yanlış gördüklerini dile getirmekten, bunları eleştirmekten, önerileri paylaşmaktan hiçbir şekilde geri kalamayacaklarının altını çizen Usta, "Bunları bazıları bir çelişki gibi görüyor, hiçbir şekilde burada bir çelişki yok, tam tersine burada ilkeli bir duruş var. İyi yaptığı işlerde destek vermek, yanlış yaptığı işlerde de onu eleştirmek ve doğrusunu söylemek MHP'nin asli görevidir." diye konuştu.

- Barzani'nin Türkiye ziyareti

Erhan Usta, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Türkiye ziyaretini de eleştirdi.

Usta, şunları kaydetti:

"CHP sözcüsü aklı sıra bizi köşeye sıkıştırdığını zannederek 'Bakalım her konuda bir sözü olan Sayın Bahçeli bu konuda ne diyecek' diye merakını ifade etmiştir. Aslında MHP'nin geçmişte söylediklerini birazcık incelemiş olsalardı bu konuda Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin refleksinin ne olacağını tahmin edebilirlerdi. Sözde Kürdistan bayrağının asılmasının, Türk bayrağına eş tutulmasının bir skandal olduğunu, bir aymazlık olduğunu, bir rezalet olduğunu en net bir şekilde ortaya koyan siyasi hareket MHP olmuştur. Bunu hiçbir zaman söylemekten de çekinmemiştir. Türk milletine kefen biçenlerin, PKK'yı destekleyenlerin, Irak'ın kuzeyinde bağımsızlık için referandumdan bahsedenlerin sözde bayraklarının vatan semalarında dalgalanmasına, Başbakanlık odalarında görülmesine hiçbir şekilde tahammül edemeyeceğimiz çok net bir şekilde ifade edilmiştir.

Sayın Genel Başkanımız sosyal medyadan son paylaşımlarında hangi bölgesel ve küresel politikanın yörüngelerine girildiği sorusunu sormuştur. Bu çok önemli bir sorudur ve bu konuda hükümetin bir açıklama yapmasını da beklemek gerekir. Çünkü, durup dururken bu kadar hassas bir dönemde, yani PYD ile YPG'yle Suriye'de bu kadar sorunumuz varken Rusya ve Amerika'yla, onlarla YPG konusunda karşı karşıya gelinmişken Barzani'nin Türkiye'de ağırlanması, kırmızı halılarla karşılanması ve onların paçavralarının Türk semalarında dalgalandırılması ne anlama gelir? Ne tür bir bölgesel ve küresel politikasının yörüngesine girilmiştir? Bu soruların da cevabı beklenmektedir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuya ilişkin ilişkin değerlendirmesi ne olmuştur, her şeye bir sözü olan Sayın Kılıçdaroğlu niye bu konuda bir açıklama yapmamaktadır?"

"Bazılarının rahatsızlığı, anayasa değişikliğinde milli devletin, üniter devletin korunması mıdır acaba?" diyen Usta, daha önceki çalışmalarda MHP dışında kalan bütün siyasi partilerin Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değişmesi konusunda ittifak halinde olduğunu kaydetti.

Şimdi, bir Anayasa değişikliği yapıldığını ve milli devletin, üniter yapının korunduğunu anımsatan Usta, "Bundan mı rahatsızlık duyuluyor, insanın aklına bu soru geliyor." dedi.

- "Tepki karşısında çare CHP'yle kavga etmekte bulunmuş"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Usta'nın konuşmasının bir stratejisinin olduğunu, AK Parti ile birlikte yola çıkılan, içeriğinin savunulamadığı, kendi seçmeninden dahi tepki alan davranışın karşısında çareyi CHP'yle kavga etmekte bulunan bir strateji olduğunu öne sürdü.

Bu tür oyunlara gelmeyeceklerini belirten Özel, "Çünkü biz MHP'nin sözcüleriyle kavga etsek de MHP'ye gönül verenlerle kavga etmiyoruz. Onlar 'Bizimkilerin ne yaptığını anlamıyoruz ama sizin tutarlı tavrınız bize güven veriyor.' diyorlar." dedi.

Özel, CHP olarak hiçbir devlet dışı unsurun devlet muamelesi görmesini tasvip etmediklerini de vurgulayarak, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir devlet dışı unsurun devlet muamelesi görmesini, onun bayrağının göndere çekilmesini doğru bulmuyoruz, bu kadar net söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Usta ve Özel'in tartışmaya devam etmesi üzerine Başkanvekili Pervin Buldan birleşime ara verdi. Aranın ardından yapılan oylamada HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra Danışma Kurulu kararıyla, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları gündemin ön sıralarına alındı.