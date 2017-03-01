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TBMM Genel Kurulu
01.03.2017 22:27:48

TBMM Genel Kurulu

Çeşitli uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin 41 tasarı kabul edildi- AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: - 'Bugün 41 uluslararası anlaşmayı onaylayarak tarihi rekor kırdık. 41 kere maşallah, tebrik ediyorum'

TBMM Genel Kurulunda çeşitli uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin 41 tasarı kabul edildi.

Genel Kurulda bugün kabul edilen tasarılar şöyle:

- Türkiye ile Gambiya Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Kongo Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ve Fildişi Sahili Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Uganda Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Gine-Bissau Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Gabon Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Karadağ Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Karadağ Dışişleri Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Brunei Arasında Ekonomik, Ticaret ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Ekvator Ginesi Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ve Nijerya Arasında Göç Konularına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Kosova Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmaları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ve Uruguay Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ve Kosta Rika Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Yemen Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Endonezya Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Ekvator Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Ekvator Arasında Kültürel ve Eğitsel İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Suudi Arabistan Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Hindistan Gençlik Faaliyetleri ve Spor Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Kuveyt Arasında Kültür ve Sanat Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Sırbistan Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Gana Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Moldova Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Pakistan Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile El Salvador Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Belize Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Peru Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Panama Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Almanya Arasında Diplomatik Temsilcilik veya Konsolosluk Mensuplarının Aile Fertlerinin Gelir Getirici İşlerde Çalışmaları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Tanzanya Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Cibuti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Somali Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Meksika Arasında Örgütlü Suçlar ve Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Meksika Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Uluslararası Ticaretiyle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Guyana Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Tanzanya Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye ile Fas Arasında Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Yük Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.

- "Tarihi rekor kırdık"

Tasarıların kabul edilmesinin ardından söz isteyen AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Güzel bir çalışma sergileyen TBMM'ye teşekkür ediyorum. Bugün 41 uluslararası anlaşmayı onaylayarak tarihi rekor kırdık. 41 kere maşallah, tebrik ediyorum." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tüm Meclis çalışanlarına teşekkür ederek, uzlaşma mümkün olduğu zaman parlamentoyu güçlendiren ve itibarını yükselten düzenlemelere muhalefetin olumlu katkı verdiğinin görüldüğünü belirterek, "Parlamentonun yetkilerini güçlendiren her düzenlemeye 'Evet' demeye devam edeceğiz." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, uzlaşmanın ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü ifade ederek, "MHP olarak Türkiye menfaatine olan her şeye varız." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora demokrasi, hukuk devleti ve vatandaşların huzurunu gerçekleştirecek düzenlemelerde de aynı duyarlılığın oluşmasını temenni ettiğini kaydetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, Dışişleri Komisyonundan 397 uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun tasarısının geçtiğini, bunların 199'unun Genel Kurulda onaylandığını belirterek, "Darısı geride kalanların başına." dedi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da uzlaşma ortamının herkes açısından son derece değerli olduğunu, bu uzlaşma ortamının bundan sonraki yasalarda da olması gerektiğini söyledi.

Buldan sıradaki tasarıların görüşülmesi için komisyon ve hükümetin yerini almaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.



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