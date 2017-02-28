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TBMM Genel Kurulu
28.02.2017 19:15:32

TBMM Genel Kurulu

CHP'nin, Türkiye'de artan silahlanmanın önlenmesine, can ve mal güvenliğinin sağlanmasına ilişkin araştırma önergesinin gündeme alınması önerisi kabul edilmedi

CHP'nin, Türkiye'de artan silahlanmanın önlenmesine, can ve mal güvenliğinin sağlanmasına ilişkin araştırma önergesinin gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda, partisinin grup önerisi üzerine söz alan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, ülkenin, kara bir tablo içinde olduğunu, adeta bir "korku imparatorluğuna" çevrildiğini ileri sürdü.

"Hayır" kampanyası yapanların gözaltına alındığını iddia eden Aydın, halkın korkutulması üzerinden referandumdan "Evet" oyunun çıkarılmak istendiğini savundu.

Aydın, 2016 yılında 2 bin 720 bireysel silahlı olay, yaralama ve öldürme olayı yaşandığını, bu olaylarda 2 bin 59 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 961 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Siyasi iktidarın şiddetten, gerginlikten ve korkudan beslendiğini iddia eden Aydın, milletin bu korkuyla ve huzursuzlukla günü geldiğinde sandıkta yüzleşeceğini kaydetti.

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ise bugün bütün dünyada silahlanma harcamalarının artırdığını belirterek, BM'nin bugünkü yapısının da dünyadaki silahlanmayı kontrol edecek durumda olmadığını söyledi.

"Türk kültüründe silah vardır ancak Türk kültüründe silah düşmana karşı kullanılmıştır, silah avlanmak için kullanılmıştır, silah kendimizi savunmak için kullanılmıştır ve silahı kullanmanın kültürel olarak usulleri de bellidir ve tarihimize baktığımızda, Türk kültürüne baktığımızda, çocuğa karşı, kadına karşı hiçbir zaman silah kullanılmadığını da açıkça ifade edebiliriz." diyen Erdoğan, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde ise milletin silahlarının millete çevrildiğini dile getirdi.

Bugünlerde kendini bilmez bazı kişilerin, basın yayın kuruluşlarında, sosyal medyada birtakım provokasyonlara çanak tutar konuşmalar yaptıklarını belirten Erdoğan, İçişleri Bakanlığının, silah ruhsatı taleplerini daha dikkatle incelemesi ve değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, içinden geçilen bu süreçte herkesin aklıselim hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran da yanlış sonuçların ülkeyi 15 Temmuz darbe girişimi sürecine getirdiği savunarak, "Eğer Türkiye'de bir darbe girişimi tehlikesi varsa bunu püskürtme görevine, yetkisine ve sorumluluğuna sahip olan taraf iktidardır. Bunu önlemeye çalışması gereken iktidardır." değerlendirmesinde bulundu.

Başaran, "Eğer bu ülkede darbe teşebbüslerinin olmamasını istiyorsanız, dönün 28 Şubat 2015'e bakın. Dönün, biz bu ülkeyi daha fazla nasıl demokratikleştirebiliriz ona bakalım. Bu ülkedeki darbe teşebbüslerinin tek panzehiri demokratikleşmedir." diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ise çarelerin şiddette değil, sivil siyasette aranmasının önemine değinerek, o zaman kimsenin darbe yapmaya cesaret edemeyeceğini vurguladı.

Güvenç, "Türk demokrasisinin en önemli sorunu sivil toplumun demokrasiye yeterince sahip çıkmamasıdır. Alternatif siyasetlerin Meclis içerisinde üretilmeye çalışılmaması, üretilememesinden kaynaklanmaktadır." dedi.

Şiddete el birliğiyle karşı çıkılması gerektiğini belirten Güvenç, bu olduğu zaman 28 Şubat'ların bir daha görülmeyeceğini söyledi.

"Bugün biz AK Parti hareketi olarak dünyanın en sivil, demokrat hareketiyiz." diyen Güvenç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar uğradığı bütün haksızlıklara rağmen, bu hareketin hiçbir zaman silah ve şiddeti ağzına almadığını belirtti.

Konuşmaların ardından oylanan öneri kabul edilmedi.

Öte yandan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin, doğrudan Genel Kurul gündemine alınması önerisi de kabul edilmedi.


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