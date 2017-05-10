SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
TBMM Genel Kurulu toplandı
10.05.2017 16:18:09

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Başkanvekili Aydın:- 'Engellilerin, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilmeleri için her alanda duyarlılığın artması görevimizdir'- AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı:- 'Atatürk, herkesin ortak değeri, Cumhuriyetin ortak değeridir. Bunlara ilişkin toplumda hiçbir tartışma yoktur'- CHP Grup Başkanvekili Gök:- 'Danıştay başkanı bugün tam anlamıyla cübbesini çıkarmış, s

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Engellilerin, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilmeleri için her alanda duyarlılığın artması görevimizdir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun Engelliler Haftası, HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan toplantı ve gösteri özgürlükleri, CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise değişen özel yurtlar yönetmeliğiyle ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

TBMM Başkanvekili Aydın, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de vermiş oldukları mücadeleyle yılmadan ve yorulmadan azimle herkese örnek olan engellilerin bugün giderek artan sosyoekonomik standardı ve her türlü problemin çözümüne yönelik iyileştirmelerle yarınlarını çok daha anlamlı bir şekilde inşa ettiklerini belirtti.

Başta TBMM, hükümet ve devlet kuruluşları olmak üzere, kendi kendilerine yetebilecekleri ve sorunsuz bir hayat sürebilmeleri için çabaların bugün de devam ettiğini ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Yapılan her türlü bilinçlendirme çalışmaları, ele alınan faaliyetler, çıkarılan kanunlar ve kurumsallaşmaya dönük hizmetlerle vatandaşlarımızın sahip olduğu haklar hukukla, eğitimle ve istihdamla bir bütün olarak düşünerek ,insan onuruna yakışır bir hayat sürmeleri için kendileri ile birlikte çalışmaktayız. Kardeşlerimizin karşı karşıya bulundukları riskleri en aza indirip koruyucu ve yönlendirici bir ulusal politika izleyerek hareket etmek arzusu içinde olmamız en önemli vazifelerimizin başında gelmektedir. Engellilerin üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilmeleri için her alanda duyarlılığın artması da görevimizdir. Bu manada tüm engelli vatandaşlarımızın bu anlamlı gününü tebrik ediyorum."

Berat Kandili'ni de kutlayan Aydın, beratın, insanlığın kardeşliğine vesile olmasını da temenni etti.

- "Bu anlayış Suriye'de sorunların çözümünü zorlaştıracaktır"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rakka operasyonu öncesinde terörist örgüt YPG'ye ağır makineli tüfek ve zırhlı araç yardımını onayladığını anımsattı.

Bu durumun hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirten Usta, "Müttefiklik hukuku ile bağdaşmayacak bir durumdur. Bu Türkiye'nin ve bölgenin güvenliğini olumsuz etkileyecek bir durumdur. Tabii burada yanlışlık ABD'nin Rakka operasyonunu YPG ile birlikte yapmasıdır. Bu anlayış Suriye'de sorunların çözümünü zorlaştıracaktır." dedi.

- "Engellilerin ihtiyaçlarına yardım gözüyle bakılmaktadır"

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da engelli yurttaşların birçok sorununun bulunduğunu bildirdi.

Birçok ülkede bu sorunlara çözüm bulunmasına yönelik politikaların izlendiğini, Türkiye'de 2005'de bir yasanın çıkarıldığını ancak buna uygun düzünlemelerin yapılmadığını öne süren Kerestecioğlu, "Engellilerin ihtiyaçlarına yardım gözüyle bakılmaktadır. Bu ciddi bir ayrımcılıktır. Engelli yurttaşlarımıza engelsiz bir gelecek dilediğimizi, aslında yaratılan bütün bu engellerle zaten engelli olduklarını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Kerestecioğlu, savaşın, iş cinayetlerinin, trafikteki kontrolsüzlüğün engelleri yarattığına işaret ederek, engelliliğin doğuştan olmadığını, önlenebileceğini vurguladı.

- "Tam bir sahibinin sesi gibi konuştu Danıştay Başkanı"

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün bugün yaptığı konuşmada, bir yargı organının, siyasetin emrine nasıl girdiğini açık ifadeleriyle gösterdiğini öne sürdü.

Danıştay'ın en önemli görevinin idari işlem ve eylemleri denetlemek olduğunu anlatan Gök, şu görüşlerini aktardı:

"Ama bugün Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, '16 Nisan'da referandum sonuçlarıyla kuvvetler ayrılığı ilkesi daha da belirgin hale getirildi' dedi. Venedik Komisyonu'nun dahi 'bu anayasa değişikliği geçerse kuvvetler ayrılığı ortadan kalkar' raporu ve bizim tüm itirazlarımız önündeyken böyle bir sözü Danıştay Başkanı olarak nasıl söylemiş gerçekten anlamakta hayret ediyorum. Aslında hayret etmiyoruz çünkü tam bir sahibinin sesi gibi konuştu Danıştay Başkanı. Danıştay başkanı bugün tam anlamıyla cübbesini çıkarmış, siyasete girmiştir. Kendisini kınadığımı ifade etmek istiyorum."

- "Atatürk, herkesin ortak değeri"

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk hakkında tarihle, ilimle, insanlıkla ilgisi olmayan, dedikodu ve söylentiden öteye geçmeyecek birtakım lüzumsuzlukları ortaya atan insanları şiddetle kınadığını bildirdi.

Bostancı, "Atatürk, herkesin ortak değeri, Cumhuriyetin ortak değeridir. Bunlara ilişkin toplumda hiçbir tartışma yoktur. Bu tür konuşmalara mecra olmayı da uygun bulmam." dedi.

Türkiye toplumunun yüzde 10 civarının engelli olduğunu belirterek, özgür bireyler olarak hayatlarını sürdürebilmelerinin hem engelliler için hem toplumlar için önemine değinen Bostancı, "Geleneksel dünyada bu toplumsal dayanışmayla çözülür ama modern dünyada devlet, bu işlerde asli aktördür. AK Parti 2002'den bu yana geliştirdiği düzenlemeler ile engellilere yönelik önemli işler yapmıştır." diye konuştu.

Bostancı, ABD'nin YPG'ye ağır silah vermesinin oradaki barışa aleyhte etki yapacağını ifade ederek, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve oradaki insanların esenliğini düşünen politikanın amacının bu olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

    YORUM YAZ
Kerkük’ten PKK'ye: Geldiğiniz yere dönün
Kerkük’ten PKK'ye: Geldiğiniz yere dönün
Irak'ın Kerkük Kaymakamı Kamil Salihi (Saleyi) kent merkezinde PKK'ya ait flamalara tepki gösterdi.
10.05.2017 16:33:25
Rusya 20 firmayı denetlemek için Türkiye'ye geliyor
Rusya 20 firmayı denetlemek için Türkiye'ye geliyor
Gelen bilgilere göre 1 hafta sürecek bir denetim için Rusya Türkiye'ye yetkililerini gönderiyor.
10.05.2017 14:17:45
Başsavcılık: Panzeri kullanan polis sarhoş değildi
Başsavcılık: Panzeri kullanan polis sarhoş değildi
Panzer faciası sonucu 2 çocuk hayatını kaybetmişti. Konu ile ilgili devam eden 'Polis alkollü müydü?' tartışmasını başsavcılık da yalanladı.
10.05.2017 14:15:39
Sağlık çalışanlarının 'yıpranma payı' torba yasada
Sağlık çalışanlarının 'yıpranma payı' torba yasada
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, nöbet tutma zorunluluğu olmaksızın sağlık çalışanlarına 5 yıla 1 yıl yıpranma hakkı getirileceğini belirtti.
10.05.2017 13:04:59
FETÖ'nün TSK'daki 'kripto yapılanmasına' operasyon
FETÖ'nün TSK'daki 'kripto yapılanmasına' operasyon
8 ildeki operasyonlarda 7 muvazzaf asker yakalandı.
10.05.2017 13:02:33
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin iç politika sözcüsü Stephen Mayer, Türk subaylara iltica hakkı tanınmasının hayati ve kaçınılmaz olduğunu söyledi.
10.05.2017 10:48:22
Kerkük'teki PKK flamalarına Bağdat da tepkili
Kerkük'teki PKK flamalarına Bağdat da tepkili
Haydar İbadi, PKK'nin Kerkük kent merkezinde örgüt flamasını ve Abdullah Öcalan'ın posterlerini asmasını kabul etmediklerini söyledi.
10.05.2017 10:05:41
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
PYD elebaşı Salih Müslim sarayda ağırlandı
PYD elebaşı Salih Müslim sarayda ağırlandı
Irak Başbakanı İbadi'den PKK açıklaması
Irak Başbakanı İbadi'den PKK açıklaması
Trump, Akar, Fidan ve Kalın'ı odasında ağırladı
Trump, Akar, Fidan ve Kalın'ı odasında ağırladı
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Güney Kore'de devlet başkanı Moon oldu
Güney Kore'de devlet başkanı Moon oldu
'Atatürk' tartışmasına İlber Ortaylı'dan yorum: Bunları diyen hayvandır
'Atatürk' tartışmasına İlber Ortaylı'dan yorum: Bunları diyen hayvandır
Trump'tan YPG'ye ağır silah onayı
Trump'tan YPG'ye ağır silah onayı
Kılıçdaroğlu: Bugün referandum olsa...
Kılıçdaroğlu: Bugün referandum olsa...
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
ABD'den Rakka açıklaması: Türkiye ile beraber...
ABD'den Rakka açıklaması: Türkiye ile beraber...
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları