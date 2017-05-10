10.05.2017 16:18:09

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Başkanvekili Aydın:- 'Engellilerin, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilmeleri için her alanda duyarlılığın artması görevimizdir'- AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı:- 'Atatürk, herkesin ortak değeri, Cumhuriyetin ortak değeridir. Bunlara ilişkin toplumda hiçbir tartışma yoktur'- CHP Grup Başkanvekili Gök:- 'Danıştay başkanı bugün tam anlamıyla cübbesini çıkarmış, s

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Engellilerin, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilmeleri için her alanda duyarlılığın artması görevimizdir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun Engelliler Haftası, HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan toplantı ve gösteri özgürlükleri, CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise değişen özel yurtlar yönetmeliğiyle ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

TBMM Başkanvekili Aydın, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de vermiş oldukları mücadeleyle yılmadan ve yorulmadan azimle herkese örnek olan engellilerin bugün giderek artan sosyoekonomik standardı ve her türlü problemin çözümüne yönelik iyileştirmelerle yarınlarını çok daha anlamlı bir şekilde inşa ettiklerini belirtti.

Başta TBMM, hükümet ve devlet kuruluşları olmak üzere, kendi kendilerine yetebilecekleri ve sorunsuz bir hayat sürebilmeleri için çabaların bugün de devam ettiğini ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Yapılan her türlü bilinçlendirme çalışmaları, ele alınan faaliyetler, çıkarılan kanunlar ve kurumsallaşmaya dönük hizmetlerle vatandaşlarımızın sahip olduğu haklar hukukla, eğitimle ve istihdamla bir bütün olarak düşünerek ,insan onuruna yakışır bir hayat sürmeleri için kendileri ile birlikte çalışmaktayız. Kardeşlerimizin karşı karşıya bulundukları riskleri en aza indirip koruyucu ve yönlendirici bir ulusal politika izleyerek hareket etmek arzusu içinde olmamız en önemli vazifelerimizin başında gelmektedir. Engellilerin üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilmeleri için her alanda duyarlılığın artması da görevimizdir. Bu manada tüm engelli vatandaşlarımızın bu anlamlı gününü tebrik ediyorum."

Berat Kandili'ni de kutlayan Aydın, beratın, insanlığın kardeşliğine vesile olmasını da temenni etti.

- "Bu anlayış Suriye'de sorunların çözümünü zorlaştıracaktır"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rakka operasyonu öncesinde terörist örgüt YPG'ye ağır makineli tüfek ve zırhlı araç yardımını onayladığını anımsattı.

Bu durumun hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirten Usta, "Müttefiklik hukuku ile bağdaşmayacak bir durumdur. Bu Türkiye'nin ve bölgenin güvenliğini olumsuz etkileyecek bir durumdur. Tabii burada yanlışlık ABD'nin Rakka operasyonunu YPG ile birlikte yapmasıdır. Bu anlayış Suriye'de sorunların çözümünü zorlaştıracaktır." dedi.

- "Engellilerin ihtiyaçlarına yardım gözüyle bakılmaktadır"

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da engelli yurttaşların birçok sorununun bulunduğunu bildirdi.

Birçok ülkede bu sorunlara çözüm bulunmasına yönelik politikaların izlendiğini, Türkiye'de 2005'de bir yasanın çıkarıldığını ancak buna uygun düzünlemelerin yapılmadığını öne süren Kerestecioğlu, "Engellilerin ihtiyaçlarına yardım gözüyle bakılmaktadır. Bu ciddi bir ayrımcılıktır. Engelli yurttaşlarımıza engelsiz bir gelecek dilediğimizi, aslında yaratılan bütün bu engellerle zaten engelli olduklarını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Kerestecioğlu, savaşın, iş cinayetlerinin, trafikteki kontrolsüzlüğün engelleri yarattığına işaret ederek, engelliliğin doğuştan olmadığını, önlenebileceğini vurguladı.

- "Tam bir sahibinin sesi gibi konuştu Danıştay Başkanı"

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün bugün yaptığı konuşmada, bir yargı organının, siyasetin emrine nasıl girdiğini açık ifadeleriyle gösterdiğini öne sürdü.

Danıştay'ın en önemli görevinin idari işlem ve eylemleri denetlemek olduğunu anlatan Gök, şu görüşlerini aktardı:

"Ama bugün Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, '16 Nisan'da referandum sonuçlarıyla kuvvetler ayrılığı ilkesi daha da belirgin hale getirildi' dedi. Venedik Komisyonu'nun dahi 'bu anayasa değişikliği geçerse kuvvetler ayrılığı ortadan kalkar' raporu ve bizim tüm itirazlarımız önündeyken böyle bir sözü Danıştay Başkanı olarak nasıl söylemiş gerçekten anlamakta hayret ediyorum. Aslında hayret etmiyoruz çünkü tam bir sahibinin sesi gibi konuştu Danıştay Başkanı. Danıştay başkanı bugün tam anlamıyla cübbesini çıkarmış, siyasete girmiştir. Kendisini kınadığımı ifade etmek istiyorum."

- "Atatürk, herkesin ortak değeri"

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk hakkında tarihle, ilimle, insanlıkla ilgisi olmayan, dedikodu ve söylentiden öteye geçmeyecek birtakım lüzumsuzlukları ortaya atan insanları şiddetle kınadığını bildirdi.

Bostancı, "Atatürk, herkesin ortak değeri, Cumhuriyetin ortak değeridir. Bunlara ilişkin toplumda hiçbir tartışma yoktur. Bu tür konuşmalara mecra olmayı da uygun bulmam." dedi.

Türkiye toplumunun yüzde 10 civarının engelli olduğunu belirterek, özgür bireyler olarak hayatlarını sürdürebilmelerinin hem engelliler için hem toplumlar için önemine değinen Bostancı, "Geleneksel dünyada bu toplumsal dayanışmayla çözülür ama modern dünyada devlet, bu işlerde asli aktördür. AK Parti 2002'den bu yana geliştirdiği düzenlemeler ile engellilere yönelik önemli işler yapmıştır." diye konuştu.

Bostancı, ABD'nin YPG'ye ağır silah vermesinin oradaki barışa aleyhte etki yapacağını ifade ederek, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve oradaki insanların esenliğini düşünen politikanın amacının bu olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.