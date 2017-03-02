02.03.2017 16:55:30

TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş:- 'Umuyorum ki 15 Temmuz'da tüm milletimize karşı yapılan darbe girişimi sonucunda kim suçluysa, cezasını çekmeli ama suçsuz olanlar da bu durumda mağdur edilmemeli'- MHP Grup Başkanvekili Usta:- 'Özellikle Avea'nın 2014 Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında verdiği kayıtlarda ciddi problemler var. Çok yakından tanıdığımız, bildiğimiz, hiçbir şekilde bu örgütle al

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Umuyorum ki 15 Temmuz'da tüm milletimize karşı yapılan darbe girişimi sonucunda kim suçluysa, cezasını çekmeli ama suçsuz olanlar da bu durumda mağdur edilmemeli." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Gündem dışı söz alan HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk cezaevleri, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Niğde'deki tarihi eserlerin durumu, AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar ise Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşu ve muhasebeciler günü dolayısıyla birer konuşma yaptı.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Rize'nin kurtuluş gününü kutladı. Adıyaman'da 5,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı bilgisini aldıklarını ifade eden Usta, herhangi bir yaşam kaybının olmamasını temenni etti.

Usta, FETÖ ile mücadeleyi desteklediklerini zaman zaman dile getirdiklerini ancak ortaya çıkan yanlış uygulamaların var olduğu noktasında da kamuoyunun sık sık dikkatini çekmeye çalıştıklarını belirtti.

Geçen süre zarfında "ByLock" kullandığı iddia edilen insanlardan bazılarıyla alakalı ciddi sıkıntıların bulunduğunu anlatan Usta, " Özellikle Avea'nın 2014 Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında verdiği kayıtlarda ciddi problemler var. Çok yakından tanıdığımız bildiğimiz, hiçbir şekilde bu örgütle alakası olmayan, hiçbir somut etken taşımayan insanlar var." dedi.

İhraç edilen öğretmenler arasında ülkü ocaklarından yetişmiş insanların bulunduğunu vurgulayan Usta, yaşanan hataların biran evvel düzeltilmesini, mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, serbest bırakılması sonrasında yeniden tutuklanan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken'in tutuklanmadan önce sinir sistemine dayalı bir ameliyat geçirdiği, yatarak tedavisine yönelik doktor raporunun bulunduğunu kaydetti.

Dora, Baluken'in yaşadığı durumun gözetilerek tahliyesinin hem hukuken hem de vicdanen gerekli olduğunu savunarak, "Kendisine zaten yurt dışı yasağı konulmuş durumdadır. Bu anlamda tüm siyasi partilerin ve Meclis Başkanlığı makamının hassasiyet göstermesini bekliyoruz." diye konuştu.

- "Milletvekillerinin tutuklu yargılanması bu Meclisin ayıbıdır"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adıyaman'da yaşanan depremin korkuttuğunu, yaralanma olayının yaşanmamasının ise sevindirici olduğunu vurguladı.

FETÖ soruşturmasıyla alakalı MHP Grubu'nun ifade ettiği mağduriyetlerin CHP tarafından da uzun süredir gündeme getirildiğini anlatan Özel, "O zaman da söyledik, sendikasına göre, siyasi görüşüne göre pozisyon almak doğru değil. Son iki gündür MHP Grubu'nun konuyla ilgili ifade ettiği konuların tamamı doğru. Kuru ile yaşın birbirinden ayrılması lazım. 'Ne yapalım kurunun yanında yaş da yanıyor' anlayışı doğru değil." değerlendirmesini yaptı.

Uzun yıllardır birlikte siyaset yaptıkları İdris Baluken'in durumuna üzüldüklerini aktaran Özel, "Sayın Baluken, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ameliyat olmuş ve evine gittiği sırada yeniden tutuklanmıştır. Biz tutuklu milletvekili kavramına karşıyız. Milletvekillerinin tutuklu yargılanması bu Meclisin ayıbıdır. Hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili kelepçelenerek muayeneye götürülme, kelepçeyle ameliyat, insan haklarına aykırı bir durumdur. Böyle bir durumun bir grup başkanvekiline, bir milletvekiline dayatılıyor oluşu neyin, kimin kinidir anlaşılır gibi değil." diye konuştu.

- "Kim suçluysa cezasını çekmeli "



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Rize'nin kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Elitaş, Adıyaman'da 5,8 büyüklüğündeki depremde, 30 haneli Akdamar köyünde 15 hanenin yıkıldığını belirterek, yaralanan kimsenin olmaması temennisinde bulundu.



15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, darbeyle iltisakı, bağlantısı tespit edilen kişilerle ilgili uyarıların dikkate alındığını ve titizlikle değerlendirildiğini vurgulayan Elitaş, itirazlara dair de 7 kişilik bir komisyonun oluşturulduğunu anımsattı.

Elitaş, "Umuyorum ki 15 Temmuz'da tüm milletimize karşı yapılan darbe girişimi sonucunda kim suçluysa cezasını çekmeli ama suçsuz olanlar da bu durumda mağdur edilmemeli. Bunun hepimizin ortak dileği olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Elitaş, hasta tutuklu ve hükümlülerin herhangi bir şekilde hastaneye götürülmelerinde kelepçe takılmadığı hakkında kendisine bilgi geldiğini aktardı. Mecliste bazı milletvekillerinin tutukluları "tutsak" olarak nitelendirdiğine dikkati çeken Elitaş, şöyle konuştu:



"Tutsak, savaş esiri demektir. Burada hem milletvekilliği yapacaksınız hem de tutsak diyerek düşman saflarında bulunuyormuş gibi bir tavırla cümleler kuracaksınız. Adalette yargılaması devam eden kişileri tutsak diye ifade etmenin doğru olmadığının altını çizmek istiyorum. Bunun TBMM kayıtlarından da çıkarılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek; umarım bilmeyerektir, tutsak ifadelerini kullanmak Türkiye'ye düşman saflarında bulunduklarının altını çizmek manasına gelir."



- "Tutuklu milletvekilleri biran önce serbest kalmalı"

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da İdris Baluken'in, HDP'nin Grup Başkanvekili olduğunu, tahliye edildikten sonraki süreçte bir ameliyat geçirdiğini belirtti.

Hastaneden taburcu edildiğini ve çıkışta tekrar gözaltına alındığına dikkati çeken Buldan, "Bu sürece ben tanıklık ettim. Kapının önünde benim yanımda gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi. Tedavisinin devam etmesi açısından birçok girişimde bulunduk ancak kendisine bir kelepçe takılarak tedavisine devam edileceği söylendi. Buna karşılık Sayın Baluken, kelepçeyle tedaviye gitmeyeceğini belirtmişti. Başta İdris Baluken olmak üzere, cezaevinde bulunan tüm hasta tutuklular açısından bu konunun çok rencide edici bir konu olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca tutuklu milletvekillerinin biran önce serbest kalması gerektiğinin altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

Buldan, tüm parlamentonun ve tüm milletvekillerinin gündeminde olması gereken bu konuya herkesin fikirlerini, düşüncesini aktarmasını istedi.

TBMM Cezaevi Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de gezdikleri cezaevlerinin hiçbirinde işkence ve kötü muameleye rastlanmadığını, iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

Tutukluların hasta dahi olsa kelepçe ile hastaneye götürüldüğünü, doktorun istemesi halinde kelepçenin açıldığını anımsatan Metiner, "Bu cezaevinden kaynaklı bir işlem değildir, mevzuata uygun olarak yürütülen bir işlemdir. Doktorlar açın dediğinde de açılmaktadır." diye konuştu.

Bu arada, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ve HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım da seçim bölgeleri olan Adıyaman'daki depreme ilişkin, Genel Kurul'u bilgilendirdi.