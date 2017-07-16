16.07.2017 08:59:08

TBMM'de drone düştü: 6 yaralı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada vatandaşların üzerine drone düştü. Dronun kalabalığın üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında TBMM'de gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada kalabalığın üzerine drone düştü. Erdoğan'ın konuşmasını takip eden 6 kişi, hafif şekilde yaralandı. TBMM önünde hazır bekletilen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. 2 kişi ambulansla tedavi edilmek üzere Hacettepe Üniversitesi Hastanesine götürülürken, 4 kişi de ayakta tedavi edildi.