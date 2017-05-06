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TBMM'de bu hafta
07.05.2017 11:05:56

TBMM'de bu hafta

Daha önceki yapılandırmaya başvurmayan vatandaşlara ikinci bir şans tanıyan, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması teklifi görüşülecek- Maliye ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları, SGK, il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacakları yeniden yapılandırılıyor- 31 Mart 2017'den önceki gümrük vergileri, idari para cezaları, sigorta ve sosya

COŞKUN ERGÜL - Yapılandırmaya başvuruda bulunamayanlara ikinci bir şans tanıyan, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması teklifi, Meclis'in bu haftaki gündemini oluşturacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, bazı uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin tasarılar görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın imzasını taşıyan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 9 Mayıs Salı günü ele alınacak.

Teklif, Maliye ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları, SGK, il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacaklarını yeniden yapılandırıyor.

Teklifle, 31 Mart 2017'den önceki gümrük vergileri, vergi ve bazı idari para cezaları, sigorta ve sosyal güvenlik destek primleri ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası yapılandırma kapsamına alınıyor.

Daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni bir imkan tanınıyor. Ancak yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri devam edenlerin yapılandırılan borçları kapsam dışında tutuluyor.

1997 model ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılarak, tescil kaydının silinmesi durumunda, ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016'ya kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Hurdaya çıkartılan taşıt üzerindeki hacizler kaldırılacak.

- 30 Haziran 2017'ye kadar başvurmaları gerekecek

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 30 Haziran 2017 günü sonuna kadar başvuruda bulunacak.

Yeniden yapılandırılan borçlar 18, il özel idareleri ve spor kulüplerinin borçları ise 36 taksitte ödenebilecek. Peşin ödemelerde ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.

Tasfiye halindeki Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi, bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere tasfiye halinden çıkarılıyor.

İstanbul'un Silivri İlçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere köyleri ile Çatalca ilçesine bağlı Hallaçlı, Gümüşpınar, Aydınlar, Karamandere ve Yaylacık köyleri ile Çatalca ilçesinin Binkılıç Mahallesi'nin 130 yıldır süren mülkiyete ilişkin mağduriyetleri gideriliyor. Bu köyler ve mahallede, üzerlerinde vatandaşlara ait ev ve ahır bulunan Hazineye ait taşınmazların yüzölçümü 5 bin metrekareye kadar olan kısmı kullanıcılarına satılabilecek.

Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek 7 üyenin üç katı adayın belirlenmesi amacıyla, 9 Mayıs Salı günü toplanacak.

Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon ise 11 Mayıs Perşembe günü yapacağı toplantıda, komisyon bünyesinde oluşturulan alt komisyonun hazırladığı, Kamu Denetçiliği Kurumu 2016 yılı yıllık faaliyet raporunu görüşecek.


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