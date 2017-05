05.05.2017 17:52:16

TBMM Başkanvekili Aydın'dan Sincik ilçesine ziyaret

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın beraberindeki AK Parti Adıyaman milletvekilleri Adıyaman'ın Sincik ilçesini ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın beraberindeki AK Parti Adıyaman milletvekilleri Adıyaman'ın Sincik ilçesini ziyaret etti.Sincik ilçe merkezinde coşkulu bir şekilde karşılanan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve beraberindeki partililer Sincik ilçe merkezinde toplanan vatandaşlarla bir araya geldi.Burada konuşan Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, "Sincik halkı AK Parti kurulduğu günden beri her seçimde oyunu artırarak destek vermiştir. 16 Nisan tarihinde yapılan halkoylamasında yüzde 96,3 oy oranıyla kendi rekorunu kırmıştır. Türkiye rekorunu 56 oyla Harran ilçesine kaptırdık, inşallah 2019 seçimlerinde tekrar Türkiye rekorunu kıracağız" dedi.AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez yaptığı konuşmada, "Her zaman olduğu gibi bu seçimde de yüzümüzü ağartınız, güzel bir sonuç çıktı. Gönül isterdi ki o 56 oyu da alalım ve birinciliği kaptırmayalım ama buna rağmen sayın cumhurbaşkanımızın araması, sizleri tebrik etmesi ve her platformda Sincik'in ismini vermesi bizler için gurur vericidir. Biz, gücümüz yettiğince sizlerin emrindeyiz, bizim kalbimizde zaten birinci olmuşsunuz" şeklinde konuştu. Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat ise, "Sincik bu kez birinciliği bıraktı, fakat Sayın cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın ve bizlerin gönlünde her zaman birincidir. Bize Sincik sizin ilçeniz mi denildiğinde sizlerin sayesinde başımız dik bir şekilde evet diyoruz. Şuana kadar 4-5 kezdir Türkiye birincisi oluyorsunuz, ben inanıyorum ki 2019 seçimlerinde tekrar Türkiye rekorunu kıracaksınız. Ben desteğinden dolayı Sincik halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Sincik ilçesinin son dört seçim şampiyon olduğunu kaydeden AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, "Sincik her zaman olduğu gibi yine üzerine düşeni yapmıştır. Sincik son dört seçimdir şampiyondur, bu seçimde de gönüllerin şampiyonudur. Köylerinde ve ilçe merkezinde ki tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun, Sincik her zaman anlımızı açık etmiştir. Adıyaman'da tüm ilçelerimiz üzerine düşeni yaptı ama Sincik'in ayrı bir yeri var, biz Sincik'e geldiğimizde kendi evimize gelmiş gibi görüyoruz. AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğunuz bu destekten dolayı hepinizden Allah razı olsun, hepinize teşekkür ediyorum, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum" dedi.Sinciklilerin Türkiye'nin sıkıntılı dönemlerinde yüzde 96,3 oranıyla devletinin yanında yer aldığını dile getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, "Türkiye'nin sıkıntılı döneminde yüzde 96,3'le hem devletin yanında yer aldınız, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldınız, hem de bizin başımızı yükseltiniz o nedenle size ne kadar teşekkür etsek azdır. Öyle sıkıntılı bir dönemki, Amerika elini içimize sokmaya çalışıyor. Öyle sıkıntılı bir dönemki bazı Avrupa ülkeleri elini içimize sokmaya çalışıyor. Öyle sıkıntılı bir dönem ki terör örgütleri ülkemizin ayağına pranga vurmaya çalışıyor. Öyle bir atmosferde devletin yanında durmak, milletin yanında durmak, tahmin ettiğinizden öte değerli ve kıymetlidir. Siz bir önceki seçimde verdiğiniz oydan fazla oy verdiniz, önemli olan bu ve bizim kalbimizde, bizim gönlümüzde, bizim yanımızda her zaman birincisiniz bu değişmeyecek. Genel merkezimizde de böyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde de böyle Allah hepinizden razı olsun. yeter ki siz birliğinizi beraberliğinizi muhafaza edin, devletin ve milletin yanında durmaya devam edin" cümlelerini kullandı.Daha sonra konuşan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Sincik insanının bayrağına, vatanına, devletine bağlı insanlar olduğunu dile getirerek, "Sincik insanı anlı öpülesi, elleri öpülesi insanlardır, tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Sincik bence her zaman birincidir, hep öyle kalmaya devam edecektir. Sadece bir seçimde değil, bugüne kadar halkın reyine müracaat edilen her seçimlerde Sincik ferasetiyle tüm sorunları sandığa gümüştür, Türkiye'nin geleceğine büyük bir kapı aralamıştır. Sincik her zaman ülkesi için, bayrağı için, milleti için en güzel kararı vermiştir. Her zaman duasıyla, desteğiyle güzel insanlarla beraber olmuştur, o güzelliği bizlerle birlikte yaşamıştır Allah hepinizden razı olsun. Bizim muradımız siyaset yaparken sizlere hizmet etmek, sizlerin sorunlarını çözmek, sizlerin gerek ilçede, gerek beldede, gerekse köylerinizde daha müreffeh bir şekilde yaşamanıza vesile olmaktır. Artık İMF kapılarında yardım dilenen bir Türkiye yok, artık o dünya liderleri karşısında iki büklüm duran liderlerimiz yok, artık ilk tehditte şapkasını alıp giden, ilk darbe girişiminde milletin emanet ettiği koltukları terk eden liderlerimiz yok. Artık bir dünya lideri var, kararlı cesur Recep Tayyip Erdoğan ve onun kadroları var" dedi.