28.01.2017 18:00:11

TBMM Başkanvekili Aydın'dan El-Bab gazisine 'geçmiş olsun' ziyareti

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, El-Bab'ta yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Özen'i hastane ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, El-Bab'ta yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Özen'i hastane ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu yaralanan Adıyamanlı asker Uzman Çavuş Mustafa Özen'e TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.Beraberinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hanifi Erdem, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ve parti yöneticileriyle Uzman Çavuş Mustafa Özen'i ve ailesini ziyaret eden Ahmet Aydın, hasta ve hasta yakınlarının bir talebi olup olmadığını sordu.Devletin her zaman yanlarında olduğunun bilinmesini isteyen Ahmet Aydın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerinden yaralı uzman çavuş ile ilgili bilgi aldı.