28.01.2017 18:50:31

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: 'Sözün asıl sahibi millettir'

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, referandum ile ilgili 'Artık söz millette, millet ne derse o olacak' dedi.

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TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, referandum ile ilgili "Artık söz millette, millet ne derse o olacak" dedi.TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, memleketi Adıyaman'da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. AK Parti Kahta İlçe Teşkilatının Ocak ayı değerlendirme toplantısına katılan Ahmet Aydın, burada yaptığı konuşmada referandumun önemine dikkat çekti.Türkiye'nin büyümesini hazmedemeyen bazı odakların Türkiye'nin büyümesini engellemeye çalıştığını söyleyen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Dün Çanakkale Köprüsünün ihale sonucu açıklandı. 10 milyarlık Liralık proje, 3. Hava Alanının ilk etabı önümüzdeki yıl açılacak. 3. Köprü, Nissibi Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve benzeri projeler. Aslında onların çekemedikleri, hazmedemedikleri büyüyen, kalkınan, geçmişini arayan, geçmişte medeniyetler kuran, dünyaya hükmeden, yeniden dirileşe geçen bu milletin önü kesmek, durdurmak. Türkiye Dünya'daki değişimleri çok iyi okuyor. Dünyada bir takım ittifaklar dağılırken yeni bir takım ittifaklar doğuyor. Yeni bir dünya düzeni oluşuyor. Bu yeni dünya düzeni içerisinde Türkiye kendi milletinin, halkının geleceği için kendine ait yeni bir konumlandırma yapmak durumunda. Türkiye, büyümesini, huzura kavuşmasını, istikrara kavuşmasını engel olan bütün engelleri ortadan kaldırmak durumunda" dedi.Başkanvekili Aydın, çok kritik bir referandum sürecinin olduğunu vurgulayarak, "Mecliste yaşananları hepiniz izlediniz. Hepiniz gördünüz. Ne kadar zorlasalar da, ne kadar tahrik etseler de, ne kadar ajite etseler de biz yaptığımız işin ne kadar haklı ne kadar doğru bir iş olduğunu bilerek yolumuza devam etmeye çalıştık. Ve gelen bütün bu sıkıntılara, tehditlere, şantajlara karşı göğsümüzü siper ettik. Çünkü bizin niyetimiz bu millete 2023'lere, 2071'lere hazırlamak için çalışmaktır. Bu milletin evlatlarının çok daha iyi bir gelecekte, huzurlu, istikrarlı yaşamasını istiyoruz. Onun için onların tezgahlarına gelmeden onların oyunlarına düşmeden doğru bildiğimiz yolda, hayırlı bildiğimiz bu güzel işte sonuna kadar mücadele ettik. Hamt olsun paketi TBMM'den geçirdik. Şimdi halka gideceğiz. Halkımızın kararı başımızın üstüne. Sözün asıl sahibi millettir. Millet ne derse o olacak. Madem egemenlik milletteyse millete neden gidilmesine karşınız sorumuza verecek bir cevap bulamadılar. Ama onlar istese de istemese de mührü millet vuracaktır. Evet mührünü güçlü bir şekilde millet referandumda gösterecektir" ifadelerini kullandı.Dünya genelinde bir düzensizliğin olduğunu belirten Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ise, "Soğuk Savaştan bu yana dünyayı yöneten küresel aktör bir düzenin kurulmasını engelledi. Şuan dünya genelinde bir düzensizlik var. Güney Asya, Kuzey Asya, Kafkaslarda, Ortadoğu'da, Afrika'da, Güney Amerika gibi bir çok bölgede kriz ile kaos var. Avrupa ve Kuzey Amerika'da kriz yokmuş gibi hisse kapılıyoruz. Fakat Amerika'daki bu son seçim ve İngiltere'nin Avrupa birliğinden çıkmaya ilişkin kararı krizin oralarda da olduğunu çıkarmaya başladı. Daha net bir şekilde görmeye başladık. 2017'nin sonlarına doğru Avrupa'daki kriz tahmin ettiğimizin ötesinde derinleşecek. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da seçimler var. O seçimlerde şuan ki veriler ırkçı partilerin yükselme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla dünyanın genelinde bir kriz var. Kriz dünyanın hepsine yayılınca adamlar yeni bir sistem kurma ihtiyacı yaşayacaklar. Bizim yaptığımız onlar adım atmadan biz kendi içimizdeki sistemimizi değiştirelim. Çağda ve dünyaya uygun bir hale getirelim. Türkiye'nin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenleyelim. Onlardan bir adım bu değişime hazır olalım" dedi.AK Parti il Başkanı Abdurrahman Dimez konuşmasında, "Referandum sürecine girdik. Kahta şimdiye kadar yapılan seçimlerde kendini kanıtladı. Şuan geldiğimiz referandum sürecinde bu işi sadece AK Parti meselesi olarak görmüyoruz. Sadece Türkiye Cumhuriyetinin mevzusu değil, bütün İslam coğrafyasının meselesi olarak bakıyoruz. O yüzden herkesin elini taşın altına koymalı ve çok sıkı bir şekilde çalışmalara katılmalıdır" dedi.AK Parti İlçe Başkanı Engin Akel, tarihin yeniden yazıldığı bu dönemde, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'a süreci çok iyi götürdüğü için teşekkür etti.