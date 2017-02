06.02.2017 01:57:50

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: 'Elif Doğan Türkmen, Milletin Alın Terini Çaldı'

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milyonluk faturasıyla bir skandala imza atan Meclis Divanı katip üyesi, CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen için 'Milletin alın terini çaldı' yorumunda bulundu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milyonluk faturasıyla bir skandala imza atan Meclis Divanı katip üyesi, CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen için "Milletin alın terini çaldı" yorumunda bulundu.TGRT Haber'e önemli açıklamalar yapan Ahmet Aydın, Merkel'in terör yorumu için de "Biz terör ile DEAŞ'la sizin gibi sözde değil, özde mücadele ediyoruz" dedi. Aydın, S&P ve Fitch'in kredi değerlendirmesi üzerine de konuştu ve "Onlar siyasi karar veriyor, 'hasta adam' Türkiye'yi istiyorlar. 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul, Çanakkale Köprüsü gibi; dünyanın en büyük projelerini bir bir hayata geçiren Türkiye'yi hazmedemiyorlar" diye konuştu. Ahmet Aydın yeni anayasa ve yeni sistem için de çarpıcı ifadeler kullandı."ELİF DOĞAN TÜRKMEN, MİLLETİN ALIN TERİNİ ÇALDI"TBMM Başkanlık Divanı'ndaki katip üyeliğinden istifa etmek zorunda kalan CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in skandal telefon faturası hatırlatılan Aydın, "Bugüne kadar böyle astronomik rakamlar görmedik. Hakikaten; 1 milyon 200 bin TL'lik rakam; çok, çok ciddi bir rakam... Her şeyin bir makûl karşılığı olmak zorundadır. Bir hak, hiçbir zaman sınırsız kullanılamaz. Bunun izahı mümkün değil. Bu milletin alın terini çalmaktır. Meclis Yönetimi olarak geçmişte emsali olmayan bu olay, bizim için de bir örnek oldu. Bundan sonraki süreçte şöyle bir tedbire başvurabiliriz. Mesela ilk divan toplantısında, milletvekilleri için nasıl bir sınırlama varsa; başkanlık divanı için de bu sınırlama koyabiliriz. O sınırı aşanlara, kendisini rücu edilsin, kendisinden tahsil edilsin" dedi."BİZ SÖZDE DEĞİL, ÖZDE MÜCADELE VERİYORUZ MERKEL"Merkel'in terör yorumu için eleştirilerin sıralayan Meclis Başkanvekili, "Almanya'da aşırı sağcıların yaptıkları teröre biz, 'Alman terörü' dersek, olur mu? Veya Kanada'da cami bombalayanlar için 'Hristiyan terörü' diyebilir miyiz? Ya da Gazze'yi bombalayanlara 'Yahudi terörü' dememiz, doğru mudur? Nasıl ki bunlar doğru değilse; İslam'la terörün yan yana gelmesi, aynı cümle içinde zikredilmesi o kadar saçmadır. İslam'a en büyük zararı, en büyük kötülüğü bu terör örgütü veriyor. DEAŞ Terör Örgütü'ne karşı da en büyük mücadeleyi yine biz, Türkiye'ye veriyoruz. Şehitler veriyoruz. Biz sözde değil, özde mücadele veriyoruz Merkel. Fırat Kalkanı Harekatı neden yapılıyor?" diye sordu."ONLAR 'HASTA ADAM' BİR TÜRKİYE'Yİ İSTİYORLAR"Aydın, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının 'kredi notu' tahminlerini 'siyasi' olarak niteleyerek, "Çanakkale Köprüsü için 10 milyar TL'lik ihale sonuçları açıklandı. Dünyanın en büyük köprüsünü yapıyoruz. Çok ilginçtir; bu açıklamanın akşamı veya sabahında, iki kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'nin notunu aşağı çekti. Onlar 'hasta adam' Türkiye'yi istiyorlar. Onlar zayıf, cılız, 'otur, otur; kalk, kalk' bir Türkiye istiyorlar. Onlar tam bağımsız bir Türkiye'yi hazmedemezler. Onlar dünyanın en büyük projelerini bir bir hayata geçiren Türkiye'yi hazmedemezler" şeklinde konuştu."MİLLETİN CUMHURİYET İLE DEĞİL CHP İLE SORUNU VAR"'Bir grubun bütün olarak kalkıp Meclis kürsüsünü işgal etmesi kabul edilemez' diyen Adıyaman Milletvekili Aydın, "Kürsü işgali veya kürsüye kendini kelepçelemek hem milletvekillerinin hakkına girmektir hem de milletin hakkını gasp etmektir. Onlar için de galiba, olmak ya da olmamak mücadelesiydi. Heybesinde ne varsa; böyle döktüler. Sıkıştıkları anda, 'cumhuriyet, laiklik, Atatürk' gibi milletin ortak değerleri üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar. Artık onları bir kenara bırakın yahu! Bu milletin cumhuriyet ile bir sorunu yok ki... Eğer millet, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar etmiyorsa, bu cumhuriyet ile problemi olduğunu göstermez. Cumhuriyet Halk Partisi ile sorun başkadır, cumhuriyet ile sorun başka... Ama milletin cumhuriyet ile kesinlikle bir problemi yok" dedi."TEK ADAMLIK İSE MEVCUT SİSTEM DAHA UYGUNDUR"Ahmet Aydın, CHP'nin yeni anayasa ve yeni sistem için ortaya koyduğu argümanlara karşı çıkarak, "Eğer tek el ise, diktatörlük ise bu sistem daha çok müsait buna... İki hafta önce sayın Cumhurbaşkanı yurtdışındaydı, Meclis Başkanı da rahatsızlığı sebebiyle yoktu. Her ikisine de ben vekalet ediyordum. Muhalefetteki arkadaşlara seslendim, 'Tek adam diyorsunuz ya; asıl bu sistem tek adamlığa müsait... İşte bakın; ben hem yasama hem de yürütme temsilindeyim şu anda.' Tek adamlık eğer buysa, bu sistem daha uygundur. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde yasama ile yürütme tamamıyla ayrılıyor. Cumhurbaşkanlığı, mevcut sistemde denetilmiyor. Tek başına yaptığı işlerden sorumlu değil. Vatana ihanet dışında da yargılanamıyor. Zaten onun da içi boş, tek başına yaptığı işlem yüzünden sorgulamak mümkün değil. Yeni sistemde, Cumhurbaşkanı'na her suçtan Meclis soruşturması açılabilecek, Meclis tarafından sorgulanacak ve daha az bir nisap ile Yüce Divan'a gönderilebilecek" ifadelerini kullandı."65. HÜKÜMET 2017 DEĞİL, 2183'TE BAŞA GELMELİYDİ"Türkiye'nin bugüne kadar ağırlıklı olarak koalisyonlar ile yönetildiğini hatırlatan Ahmet Aydın, yaşadığımız kaybı hesaplara dökerek, "Şu anda, 65. Hükümet işbaşında... Seçimler ve görev süreleri normal devam etseydi; bugün, 25. Hükümet görev alıyor olması gerekirdi. Amerika, 1788 yılında 'başkanlık' modelini seçti. Şu anda, Trump'ın yönettiği, 45. Hükümet işbaşında... Yani 230 küsür yıl ediyor zannediyorum; 230 sene içinde sadece 45 hükümet görev almış. Biz 93 yılda 65 hükümet değiştirmişiz. Parlamenter yönetim, koalisyonlara açık bir sistem, istikrarsız bir yönetim... Seçimler normal şartlarında yürüse Türkiye, 65. Hükümet'e 93 senede değil; 2183 yılında ulaşması gerekirdi. Biz daha 2017'deyiz" diye konuştu."YENİ SİSTEM MUHALEFET PARTİSİNİ GÜÇLENDİRİYOR"Ahmet Aydın, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlatırken, "Milletvekillerinin gücü daha fazla olacak. Milletin gücü fazla olacak. Kanun artık hükümet tasarısı olarak gelmeyecek. Kanunlar milletvekili teklifi ile geçecek. Bu sistemde, muhalefetin rolü de daha güçlü olacak. Her muhalefet milletvekillerinin kanun teklifleri görüşülebilecek. Bugüne kadar hiçbir muhalefet milletvekilinin 'kanun teklifi' Meclis'ten geçti mi? 10 yıldır Meclis'teyim iktidar partisinin onaylamadığı hiçbir muhalefet milletvekilinin kanun teklifinin geçtiğine şahit olmadım. Parlamenter Sistem'de geçmez; ancak Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde iktidar / muhalefet fark etmiyor, bütün milletvekilleri kanun yapıcı oluyor" dedi."İLK 4 MADDE DEĞİŞSİN ÖNERİSİ CHP'NİN, BİZİM DEĞİL"'Anayasa değişiklik teklifi ortada; ilk 4 madde ile ilgili bir problem yok. Böyle bir değişiklik söz konusu değil' diye altını çizen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Ancak ana muhalefet partisi CHP'nin ilk 4 madde değiştirilmesi için verdiği öneri, Anayasa Komisyonu'nda yerini koruyor. İlk 4 madde değişikliğini iktidardaki AK Parti değil, muhalefetteki CHP teklif ediyor" açıklamasında bulundu.