TBMM Başkanı Kahraman, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov ile görüştü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile bir araya geldi.Milli Meclis'te gerçekleşen görüşmede konuşan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, "İlk önce size teşekkürlerimi sunuyorum. TURKPA'nın açılışına katıldığınız için teşekkür ediyorum. Gelecekte bizin birlikte çalıştığımız TURKPA'nın daha da büyüyecek" dedi.TURKPA hizmet binasının yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman da, "Azerbaycan ve Türkiye her alanda bir birlerinin yanındadır izledikleri politikalarla ülkelerinin ötesinde bölgenin refah, huzur ve istikrarına önemli katkı sağlamaktadır. Yıl içerisinde Sayın Aliyev'i 4, sizi 3 defa misafir ettik ve bu ziyaretler bizi çok memnun etti. Geçtiğimiz Mart ayında Aliyev'in halkımızın acısını paylaşarak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 5. Toplantısı'na Bakü yerine Ankara'da gerçekleştirmek üzere ülkemize gelişi hala hafızalarımızdadır ve hafızalarımızdan silinmeyecek. Ülkelerimizin İran, Türkmenistan ve Gürcistan ile gerçekleştirdiği üçlü mekanizmalar bölgesel işbirliğine tesisine katkı sağlamaktadır. Şu ana kadar Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı, Bakü-Tiflis-Kars, TANAP gibi önemli projeler de ekonomik ve enerji alanlarında örnek teşkil edecek adımlar atmıştır" dedi."FETÖ sinsi bir örgüt"15 Temmuz darbe girişimine değinen Kahraman, "Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde hain bir darbe girişimine sahne olmuştur. Ancak Türk halkı bu girişimi püskürterek tüm dünyaya bir demokrasi dersi vermiştir. Bu süreçte Azerbaycan halkı ve yönetimi, Türkiye'ye başından itibaren en güçlü desteği veren ülke oldu. Beyinlerini yıkadıkları kadroları FETÖ iltisaklı kurum ve kuruluşlar ile devlet bürokrasisinin kılcal damarlarına kadar yerleştiren bu örgütle temas içinde bulunduğu bilinen herkesin yakından takibi ve incelenmesi gerekir. Bu bağlamda, FETÖ iltisaklı kuruluşların Türk ve Azerbaycanlı tüm personelinin mercek altında tutulması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu."Türkiye Yukarı Karabağ sorununu kendi sorunu gibi görüyor"Yukarı Karabağ sorunuyla ilgili olarak da Kahraman, "Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye Yukarı Karabağ sorununu kendi sorunu gibi görmektedir. Tüm imkânlarımızla yanınızda olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve uluslararası tanınmış sınırları temelinde gecikmeksizin çözümlenmesi, Azerbaycan'ın sergilediği samimi iradenin ve son dönemde yeniden yaptığı barış ve çözüm çağrılarının ivedilikle karşılık bulması gerekmektedir" şeklinde konuştu."Türk şirketlerinin Azerbaycan'daki yatırımlarının toplam tutarı 11 milyar dolar""Azerbaycan'ın ekonomik alanda başlattığı kapsamlı reform sürecini isabetli bir adım olarak görüyor ve destekliyoruz" diyen Kahraman, şunları kaydetti:"Azerbaycan'ın yakın zamanda büyük sermayeli şirketlerimizin yatırım yapmak için tercih edecekleri ülkelerin başında yer alacağını ümit ve arzu ediyoruz. İhtiyaç duyabileceğiniz her türlü teknik desteği sunmaya hazırız. Türk şirketlerinin Azerbaycan'daki yatırımlarının toplam tutarı 11 milyar Dolara, Azerbaycan şirketlerinin ülkemizdeki yatırımları ise 4 milyar Dolara ulaşmıştır. Karşılıklı yatırımlarımızı hızlı şekilde artırarak yakın gelecekte 20 milyar Dolar düzeyine çıkarmak için daha fazla gayret sarf etmeliyiz. Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak Orta Koridora atfettiğimiz önem çerçevesinde ülkemizde çeşitli ulaştırma projeleri hayata geçirilmektedir. Son olarak, 20 Aralık günü Avrasya Tüneli hizmete açıldı. 3. Havalimanının inşaatı da hızlı şekilde devam ediyor.Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını da 2017 yılının ilk yarısında tamamlamayı öngörmekteyiz. Güney Gaz Koridoru ve bu bağlamda TANAP projesinin takvimde öngörülenden hızlı ilerlemesinden de memnuniyet duyuyoruz."Çeşitli temaslarda bulundan üzere Azerbaycan'a gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman yarın Bakü'den ayrılacak.