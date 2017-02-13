13.02.2017 18:29:28

TBMM Başkan Vekili Aydın'dan yol müjdesi müjde

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 2016 yılında yapımına başlanılan Sincik-Malatya yolunda, sıcak asfalt dökümünün 2017 yılında gerçekleştirileceğini müjdeledi.

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TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 2016 yılında yapımına başlanılan Sincik-Malatya yolunda, sıcak asfalt dökümünün 2017 yılında gerçekleştirileceğini müjdeledi.TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, yolun Karadeniz ve İç Anadolu'yu Güneydoğuya bağlayacak en kısa güzergah olduğunu belirterek, yol çalışmasının tamamlanması ile turistik Nemrut bölgesine ulaşım kolaylığı da sağlanacağını ifade etti. Mevcut yola alternatif olacak projeninin yapımına 2016 yılında başlanıldığını da hatırlatan Aydın, "Yolun Sincik şehir geçişinde, 1 kilometrelik bölünmüş yol ve hastane kavşağı teşkil edilmiş olup, bu kesimin kaplaması bitümlü sıcak karışım (BSK) olarak 2017 yılında yapılacaktır. Bu yol Karadeniz ve İç Anadolu'yu Malatya üzerinden Güneydoğuya bağlayacak en kısa güzergahtır" dedi.Aydın, Sincik ilçesine yapılacak yatırımlar hakkında da detaylı bilgiler verdi.