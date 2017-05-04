04.05.2017 17:37:33

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üyeliklerine seçilecek yedi üyelik için başvuruda bulunan 83 kişi arasından 21 adayın belirlenmesi için toplandı.

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TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üyeliklerine seçilecek yedi üyelik için başvuruda bulunan 83 kişi arasından 21 adayın belirlenmesi için toplandı.Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, 21 adayın seçilme usulü ile ilgili konuştu. Şentop, "Birinci tur oylamada üçte iki çoğunlukla seçilemezse ikinci oylama yapılacak. İkinci oylamada beşte üç çoğunluk aranacak. Beşte üç çoğunluk sağlanamaması halinde ise her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanacaktır" dedi.Şentop, "Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliklerine seçilecek 3 üye Yargıtay üyeleri arasından, bir üye Danıştay üyeleri arasından, 3 üye de yüksek öğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçilecek. Ancak yüksek öğretim kurumlarında görev yapan üyeler arasından seçilecek en az bir adayın avukat olması zorunludur" ifadelerini kullandı.Şentop, 36 Yargıtay üyesi, 8 Danıştay üyesi, 7 yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi ve 32 avukatın Hakim ve Savcılar Kurulu için başvuru yaptığını hatırlattı.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, komisyon için alt komisyon oluşturulma ihtimaline yönelik olarak, "Alt komisyona üye vermeyeceğiz. Her platformda mücadele vereceğiz" diye konuştu.Halkların Demokratik Partisi Mardin milletvekili Mithat Sancar da alt komisyon kurulması halinde alt komisyona üye vermeyeceklerini söyledi.Milliyetçi Halk Partisi İstanbul milletvekili Celal Adan, Anayasa değişikliğinin meşruiyetini sorgulayan milletvekillerine tepki gösterdi. Adan, "Türkiye kararını vermiştir. Bu karar çerçevesinde süreci yaşıyoruz" şeklinde konuştu.