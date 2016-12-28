TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen anayasa değişiklik teklifindeki cum
TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen anayasa değişiklik teklifindeki cumhurbaşkanı seçilme şartları içerisinde bulunan 'doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından' hükmü, AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, 'Türk vatandaşları arasından' şeklinde değiştirildi.
TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen anayasa değişiklik teklifindeki cumhurbaşkanı seçilme şartları içerisinde bulunan 'doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından' hükmü, AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, 'Türk vatandaşları arasından' şeklinde değiştirildi.