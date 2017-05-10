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TBMM Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu Adana'da
10.05.2017 14:59:13

TBMM Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu Adana'da

Komisyon Başkanı Sarı: - 'Üzücü olaydan sonra yurt genelinde 3 bin 781 özel öğrenci yurtlarında denetim yapılmış, eksikleri bulunan yurtlara bunların giderilmesi yönünde süre verilmiştir'- 'Devletin özel yurtlarda barınan öğrenci sayısının üzerinde boş kontenjanı vardır. Dolayısıyla devlet eliyle öğrencilerimizin barınmasını sağlayacak imkanlara da sahibiz. Ancak bazen ailelerimiz, velilerimizi

TBMM Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, Aladağ'daki yurt yangınına ilişkin, "Üzücü olaydan sonra yurt genelinde 3 bin 781 özel öğrenci yurtlarında denetim yapılmış eksikleri bulunan yurtlara bunların giderilmesi yönünde süre verilmiştir." dedi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere, 12 kişinin hayatını kaybettiği, bazı öğrencilerin de yaralandığı olayın ardından, kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, yerinde incelemelerde bulunmak üzere Aladağ'a geldi.

Komisyon Başkanı Sarı, POS Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, komisyon çalışmaları sırasında bu kazanın ülke ve dünyada ilk olmadığını gördüklerini belirtti.

Böyle üzücü hadiselerin dünyada ve Türkiye'de bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Sarı, "Bu vesileyle bir kez daha komisyonumuz adına olayda yaralanan çocuklarımıza ve ailelerine geçmiş olsun diyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Sarı, komisyonun bugün burada bulunma amacının elim kazayı oluş biçimi, nedenleri ve sonuçlarıyla irdelemek ve bundan sonrasına dair alınacak tedbirlerle ilgili bir de yerinde inceleme yapmak olduğunu kaydetti.

Komisyonun 9 Şubat'ta çalışmalarına başladığını anlatan Sarı, "Komisyonumuz, ülkemizde bir daha bu tür acıların yaşanmaması, kamusal eğitim ve barınma haklarının tüm öğrenciler için güvence altına alınması için gereken tedbirleri belirlemek için çalışmalarını sürdürmektedir. Yerinde inceleme yapmak, evlatlarını kaybeden ailelerle görüşüp onların acılarını paylaşmak ve Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi özellikle eğitim çağındaki çocukların ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, eksikleri belirlemek için ilçedeyiz." diye konuştu.

- Eğitim yatırımları

Fatma Güldemet Sarı, ortak amaçlarının yapıcı, yaratıcı, araştırmacı, sorgulayan, donanımlı bir nesil yetiştirmek için eğitim ve barınma imkanlarının en iyi şartlarda sunulmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Başta anne-babalar, sonra eğitimciler ve sonra da siyasiler olarak bizlerin, herhalde ülkemiz ve geleceğimiz için yapabileceğimiz en güzel şey, çocuklarımızı daha iyi eğitmek ve onlara her açıdan daha güzel bir ülke teslim etmektir. Bu sebeple, eğitim politikaları, bir ülkenin eğitim sisteminin gelecekte nasıl şekilleneceğinin ve o ülkede eğitim ile ilgili neler yapılması gerektiğinin belirlenmesi için çok önemlidir. Ülkemizin gelecekte de dünyanın en genç nüfusa sahip ülkelerinden biri olma potansiyeli en büyük yatırımın eğitime yapılması gerektiğini bir kez daha bize hatırlatmaktadır. Maalesef dünyada da ülkemizde de özellikle kırsalda, afet riskiyle karşı karşıya bulunulan yerlerde, eğitimin ciddi zorlukları vardır. Hem bakanlıklarımız, hem de uluslararası kurum ve kuruluşlar bu konuyla ilgili destek ve farkındalık çalışmaları yapmaktadır. Özellikle kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili 12 yıllık zorunlu eğitimle birlikte kısa sürede ciddi bir başarı yakalanmıştır."

Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından hem çok büyük hem de yapısal, sosyolojik, kültürel ve coğrafi koşullar bakımından farklı özellikler gösterdiğini, buna uygun olarak, çocukların eğitime erişimini sağlamak amacıyla alternatif uygulamalara ihtiyaç olduğunun görüldüğünü ifade eden Sarı, hükümetin bütçesinden en yüksek payı eğitime ayırdığını, buradan 13,7 milyar liranın da derslik ve yurt yapımı için kullanılacağını bildirdi.

- "Ortaöğretim yurtlarında doluluk yüzde 67"

Türkiye'deki yurt sayısına değinen Sarı, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ortaöğretimde devlete bağlı olarak hizmet veren yurt ve pansiyon sayısının 2 bin 936'dır. Bu yurtların toplam kapasitesi 532 bin 667, barınan öğrenci sayısı ise paralı ve parasız yatılı olmak üzere toplamda 359 bin 521'dir. Boş kontenjan sayısı da 173 bin 146'tür. Dolayısıyla ortaöğretimde devlete bağlı yurtlarda doluluk oranın yaklaşık yüzde 67 olduğu görülmüştür. Türkiye genelinde barınan öğrenci sayılarına bakıldığında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel yurtlarda yüksek öğretim dahil 163 bin 273, resmi yurtlarda ise 359 bin 521 olmak üzere, toplamda 522 bin 794 öğrencinin barınma hizmetlerinden faydalandığı görülmektedir. Dernek, şahıs, vakıf, şirket olmak üzere ortaöğretimde toplam 2 bin 249 yurtta 76 bin 319 öğrenci barınmaktadır. Devletin özel yurtlarda barınan öğrenci sayısının üzerinde boş kontenjanı vardır. Dolayısıyla devlet eliyle öğrencilerimizin barınmasını sağlayacak imkanlara da sahibiz. Ancak bazen ailelerimiz, velilerimizin çocuklarını özel yurtlarda barındırmayı tercih ettiklerini de görüyoruz."

Adana'da 30 Kasım 2016 itibarıyla devletin 7 bin 200 kontenjana sahip 45 ortaöğretim öğrenci yurdu bulunduğunu, barınan 5 bin kişiyle doluluk oranının yüzde 70 olduğunu belirten Sarı, kentte 5 bin 364 kontenjana sahip 69 ortaöğretim özel öğrenci yurdunda ise bin 790 öğrencinin barındığını, yüzde 33 doluluk oranı tespit edildiğini anlattı.

Sarı, devletin boş kontenjan sayısının özel öğrencilerin barındığından fazla olduğuna dikkat çekti.

- "3 binden fazla yurt denetlendi"

Yurtların toplu yaşam alanı olduğunu vurgulayan Sarı, şunları söyledi:

"Bu yaşam alanlarının, mevzuat ile olası afet ve her türlü faciaya karşı belli periyotlarla, konusunun uzmanı ve ehli kişiler tarafından denetiminin mutlaka ama mutlaka yapılması gerekir. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Hatta özel yurt açmak isteyenlerin kuruluş aşamasında belirlenen standartlara uygun olarak çalışmalarını yapması gerekir. Bu üzücü olaydan sonra yurt genelinde 3 bin 781 özel öğrenci yurtlarında denetim yapılmış, eksikleri bulunan yurtlara bunları giderilmesi yönünde süre verilmiştir."

Sarı, bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda belirledikleri tespitler ve önerilere komisyonun raporunda yer vereceklerini aktararak, "Umarız hepimizin ortak çalışması olarak yayınlanacak olan raporumuzla çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlamak için onlara katkıda bulunacağız. Toplantımıza katılarak çalışmalarımıza destek verenlere ve basınımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarette komisyonda görevli AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Bursa Milletvekili Osman Mesten, CHP Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya, İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay ile MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya yer aldı.

Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere, 12 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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