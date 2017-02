22.02.2017 19:55:50

TBL Federasyon Kupası

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Federasyon Kupası final grubu maçlarının ilkinde Gelişim Koleji ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya geldi. Mücadeleden 91-74 galip ayrılan Sakarya ekibi ilk yarı finalist oldu.Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ve bulduğu sayılarla bir anda aradaki sayı farkını açan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ilk periyotu 29-9 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren ve sayı bulmaya devam eden Sakarya ekibi, devreye 53-32 önde girdi. Maçın 3. periyotunda ise her iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Bu periyotu da Sakarya Büyükşehir Belediyesi 71-53 önde bitirdi. Maçın son periyotu ise idman havasında geçti. Bu periyotta da her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, eski milli oyuncu Kerem Gönlüm'ün de bulunduğu Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçı 91-74 yenerek, ilk yarı finalist oldu.Salon: Edip BuranHakemler: Tahsin Kuzu xx, Ayhan Baykara xx, Hüseyin Çelik xxGelişim Koleji: Josh Parker xxx 28, Hüseyin Kandemir x 8, Hasan Rizvic xx 10, Berkay Kansu xx 13, Fatih Eravcı x 8, Alperen İşçi x 7Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Alper Saruhan x 9, Can Akın x 7, Tufan Önen x 6, Yiğitcan Turna xxx 17, Kris Kayl Yanku x 2, Hakan Yapar x 4, Charles Jackson xxx 15, Calvin Harris x 6, Kerem Özkan x 1, Kerem Gönlüm xx 12, Tunahan Dikmen xx 121. Periyot: 9-29 (Sakarya Büyükşehir Belediyesi lehine)Devre: 53-32 (Sakarya Büyükşehir Belediyesi lehine)3. Periyot: 71-53 (Sakarya Büyükşehir Belediyesi lehine)