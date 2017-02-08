08.02.2017 17:08:54

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan 'referandum' değerlendirmesi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, referandumdan 'hayır' sonucu çıkacağına inandığını söyledi.

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, referandumdan 'hayır' sonucu çıkacağına inandığını söyledi.Baronun düzenlediği panel için Aydın'a gelen Metin Feyzioğlu, Söke'de basın toplantısı düzenledi. Feyzioğlu'na Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, Sakarya Barosu Başkanı Zafer Kazan ve Aydın Barosu Söke Temsilcisi Seher Durgaç Karagöz eşlik etti. Söke'nin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, "Bu referandum, önümüze konulan bu anayasa paketi, bizim meselemizdir. Biz avukatız, biz barolarız, biz Türkiye Barolar Birliğiyiz. HSYK'nın yapısı nasıl olmalıdır, AYM'nin yapısı nasıl olmalıdır, memleketi yönetenler nasıl denetlenmelidir ki adil bir düzen sağlanabilsin işte tüm bunlar bizim meselemizdir. En milli, en vatansever duygularla vatandaşlarımızı aydınlatmak biz avukatlar, barolar ve TBB'nin sorumluluğudur. Nisan ayında milletimiz zaten kararını verecek. O yüzden kimse demagoji yapmasın, işi çarpıtmaya çalışmasın. Bu anayasa değişikliğine demokratik standartlarda, akla uygun bir olumlu düşünce beyan edebilecek varsa onlarda buyursun konuşsun. Bizim düşüncemize göre olumlu bir durum yok. Biz anayasa değişikliğinin tüm Türkiye kuvvetlerinin denetimsiz şekilde bir kişiye teslim ettiğini söylüyoruz" dedi."Türk milleti hayır diyecektir"Referandumdan hayır çıkacağına inandığını kaydeden Feyzioğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:"Nisan ayından sonra millet kendi geleceğine azim ve kararlılığına sahip çıktığı için milleti bundan sonra herkes dikkate almak zorunda kalacaktır. İktidar, Cumhurbaşkanı değişmeyecektir ama herkes milleti daha fazla dikkate alacaktır."