15.07.2017 10:50:53

Tayvanlı vekiller birbirine girdi

Tayvan Parlamentosu'nda oturum sırasında çıkan kavgada milletvekilleri birbirine girdi.

Tayvan Parlamentosu'nda çıkan kavgada milletvekilleri birbirlerini yumrukladı, su bombaları havada uçtu. Kavga Kuomintang olarak da bilinen Çin Nasyonal Partisi milletvekillerinin İleriye Dönük Altyapı Geliştirme Programı'nın bütçe teklifini eleştirdikleri sırada meydana geldi.



Bir milletvekilinin havaya kaldırdığı sandalye ile tehditler savurduğu görülürken, diğer milletvekillerinin birbirlerini yumrukladıkları, birbirlerine su bombaları attıkları ve kağıtlar fırlattıkları gözlemlendi.



Altyapı Geliştirme Programı, başlıca ekonomik teşvik projesi olarak Başbakan Tsai Ing-wen yönetimi tarafından değerlendiriliyor. Proje demiryolu hatlarında, kırsal kalkınmada ve yeşil enerjide yatırımları içeriyor.