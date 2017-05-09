09.05.2017 17:18:37

Tayland'ta bombalı araç saldırısı: 67 yaralı

Tayland'ın Pattani Eyaleti'ndeki Big C adlı süpermarkette gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralı sayısı 67'ye yükseldi.

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Tayland'ın Pattani Eyaleti'ndeki Big C adlı süpermarkette gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralı sayısı 67'ye yükseldi.Pattani'de gerçekleşen saldırıda süpermarkette iki patlama meydana geldi. Olayda ilk patlama binanın içinde meydana geldi. Binanıın bazı bölümlerinin alev almasının ardından kısa bir süre sonra ise ikinci patlama meydana geldi.Sabah saatlerinde meydana gelen olayda yaralananların sayısı 67'ye yükseldi. Olayda ölü olmadığı belirtiliyor. Yaralananlar ise Pattani Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı zamanda başka bir süpermarket önünde şüpheli bir paket bulunduğu, paketin içindeki bombanın imha edildiği açıklandı. UNICEF Tayland Temsilcisi, çocukların da yaralandığı saldırıyı kınadığını açıkladı. Çocukların bu şekilde etkilenmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.