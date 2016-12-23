23.12.2016 14:47:01

Tayland'da yönetiminden Müslümanlara yönelik yeni plan

Tayland'ın darbe ile başa gelmiş iktidarı Müslümanların yaşadığı bölgeler için yeni önlemler aldığını dağıttığı bildirilerle duyurdu. Buna göre Yala, Narathiwat ve Pattani'de güvenlik önlemleri artırılacak, radikallikle mücadele için kırsal kesimde ekonomik ve sosyal yatırımlar yapılacak.

AA'nın haberine göre direnişin etkili olduğu bu bölgelerde "model köylerin" kurulmasını içeren plana göre, bu köyler askeri yönetim tarafından stratejik ve coğrafi önemlerine göre seçilecek.



Plana göre hükümet, "model köylere" yöre halkına iş olanakları sağlanması ve bölgede güvenliğin arttırılması için maddi destek verecek.

Tayland Başbakan Yardımcısı Udomdej Sitabutr'un planı salı günü kabineye sunması bekleniyor.

TAYLAND'DA YAŞANNANLAR

Benzer planlar, Vietnam Savaşı sırasında ABD'nin desteklediği hükümete karşı savaşan komünistlerin köylüler üzerindeki etkilerini engellemek amacıyla yapılmıştı.

Geçen yüzyılın başında Tayland'a bağlanmadan önce bağımsız bir sultanlık olarak yaşayan Müslümanlar, Bangkok hükümetini ayrımcılıkla suçluyor.

Ülkedeki direniş, Bangkok yönetiminin 1960'larda bölgedeki İslami okullarda eğitimi kontrol altına almaya çalışması üzerine iç savaşa dönüşmüştü. Tayland'ın güneyinde Pattani, Yala, Narathiwat bölgeleriyle Songkhla'nın Malayca konuşulan beş yöresinde ilk kez 1980'lerin sonunda ortaya çıkan direniş hareketi 2004 yılında yeniden alevlenmişti. Bu bölgelerde yaşanan şiddet olaylarında 2004 yılından bu yana 6 bin 500 kişi hayatını kaybetti, 11 bin kişi yaralandı.

Malezya'nın girişimleriyle eski Başbakan Yingluck Şinavatra döneminde başlatılan barış görüşmeleri, 2014 yılındaki darbenin ardından kesintiye uğramasına rağmen geçen yıl bölgede şiddet olayları azalmıştı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder